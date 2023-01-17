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The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева

The Guardian: Киеву для контрнаступления необходимо получить не менее 100 танков от Запада
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Фото: commons.wikimedia.org/Sgt Teresa Pickin
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Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Об этом 16 января сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.

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Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Украине роту Leopard. Однако этого количества не хватит, чтобы закрыть потребности Киева, который в конце 2022 года заявлял о необходимости получить 300 танков. При этом Великобритания не может резко увеличить их поставки, поскольку в составе Вооруженных сил Соединенного Королевства всего 227 Challenger 2, уточняет газета.

Сообщается, что у 13 стран НАТО более 2,3 тыс. танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других считается плачевным.

Кроме того, эксперты указали, что базовое обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 может занять от трех до шести недель.

В этот же день глава британского министерства обороны Бен Уоллес призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине. По его словам, Польша и Финляндия уже готовы предоставить Киеву несколько машин, однако дальнейшая судьба этого вопроса зависит от ФРГ, которая должна дать официальное разрешение.

Ранее, 14 января, британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Параллельно с этим сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

До этого, 4 января, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. Однако читатели французского журнала Le Point раскритиковали его решение.

Между тем папа римский Франциск 16 января заявил, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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