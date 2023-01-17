The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева

Киев должен получить не менее 100 западных танков, чтобы провести контрнаступление. Об этом 16 января сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.

Как отметило издание, началом активизации западной военной помощи можно считать анонсированную поставку 14 британских танков Challenger 2 и желание Польши передать Украине роту Leopard. Однако этого количества не хватит, чтобы закрыть потребности Киева, который в конце 2022 года заявлял о необходимости получить 300 танков. При этом Великобритания не может резко увеличить их поставки, поскольку в составе Вооруженных сил Соединенного Королевства всего 227 Challenger 2, уточняет газета.

Сообщается, что у 13 стран НАТО более 2,3 тыс. танков Leopard 2, хотя не менее 300 из них находятся на хранении, а состояние многих других считается плачевным.

Кроме того, эксперты указали, что базовое обучение украинских военнослужащих работе с Challenger 2 и Leopard 2 может занять от трех до шести недель.

В этот же день глава британского министерства обороны Бен Уоллес призвал правительство Германии дать разрешение западным странам на поставку танков Leopard Украине. По его словам, Польша и Финляндия уже готовы предоставить Киеву несколько машин, однако дальнейшая судьба этого вопроса зависит от ФРГ, которая должна дать официальное разрешение.

Ранее, 14 января, британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Параллельно с этим сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что ФРГ не планирует отправлять танки Киеву.

До этого, 4 января, президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. Однако читатели французского журнала Le Point раскритиковали его решение.

Между тем папа римский Франциск 16 января заявил, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».