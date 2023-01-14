Реклама
Прямой эфир
Общество
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Мир
Лондон объявил Зеленскому о планах поставить танки Challenger 2 для нужд ВСУ
Происшествия
Вертолет Robinson R-44 совершил вынужденную посадку на левом берегу реки Амур
Общество
Жители Соледара начнут получать пенсии в течение месяца после подачи документов
Мир
Глава МИДа и начальник генштаба Великобритании попали в российский стоп-лист
Армия
ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы в Харьковской области
Общество
Завершена надвижка второго пролета автомобильной части Крымского моста
Армия
МО сообщило о ликвидации более 70 украинских военных на донецком направлении
Мир
В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Мир
В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
Сюжет:

Лондон объявил Зеленскому о планах поставить танки Challenger 2 для нужд ВСУ

0
Фото: commons.wikimedia.org/WO2 Adrian Harlen/MOD
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить британские танки Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 января рассказали в канцелярии британского премьера.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Премьер-министр обозначил стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр подчеркнул, что он вместе со всем британским правительством будет напряженно работать с международными партнерами, чтобы быстро обеспечить ту поддержку, которая позволит Украине закрепить свои достижения <…> и добиться долгосрочного мира», — указано в сообщении.

Ранее в этот день читатели британской газеты Daily Mail остались недовольны планами Сунака поставить танки на Украину.

13 января агентство Bloomberg сообщило о том, что решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято правительством Германии на следующей неделе. По информации источников агентства, количество призывов к Берлину поставить Киеву тяжелую бронетехнику увеличилось. Предполагается, что решение будет принято до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. В частности, речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023