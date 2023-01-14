Лондон объявил Зеленскому о планах поставить танки Challenger 2 для нужд ВСУ

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить британские танки Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 14 января рассказали в канцелярии британского премьера.

«Премьер-министр обозначил стремление Соединенного Королевства усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр подчеркнул, что он вместе со всем британским правительством будет напряженно работать с международными партнерами, чтобы быстро обеспечить ту поддержку, которая позволит Украине закрепить свои достижения <…> и добиться долгосрочного мира», — указано в сообщении.

Ранее в этот день читатели британской газеты Daily Mail остались недовольны планами Сунака поставить танки на Украину.

13 января агентство Bloomberg сообщило о том, что решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято правительством Германии на следующей неделе. По информации источников агентства, количество призывов к Берлину поставить Киеву тяжелую бронетехнику увеличилось. Предполагается, что решение будет принято до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. В частности, речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации России по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

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