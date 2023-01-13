Германия может принять решение по отправке танков Leopard на следующей неделе
Решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято правительством Германии на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg 13 января.
По информации источников агентства, количество призывов к Берлину поставить Киеву тяжелую бронетехнику увеличилось. Предполагается, что решение будет принято до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января. На этой встрече министр иностранных дел ФРГ Кристина Ламбрехт сделает «четкое заявление» о «Леопардах».
13 января военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о технических характеристиках немецких танков Leopard 2. Он отметил, что это тяжелая боевая машина весом до 60 т в зависимости от модификации. У нее мощная броня, качественная оптика и хорошая система управления стрельбой. Однако неизвестно, как этот танк покажет себя в бою.
12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. В частности, речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.
До этого, 10 января, издание Politico рассказало, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков. Французский лидер Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Киеву.
8 января сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что его страна не будет поставлять танки Leopard на Украину, потому что такие действия могут быть расценены как сигнал о вовлеченности в конфликт.
Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля из-за усиления обстрелов региона со стороны ВСУ.
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