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Германия может принять решение по отправке танков Leopard на следующей неделе

Источники Bloomberg сообщили, что Германия примет решение по отправке танков Leopard на следующей неделе
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman
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Решение об отправке танков Leopard на Украину будет принято правительством Германии на следующей неделе. Об этом сообщило агентство Bloomberg 13 января.

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По информации источников агентства, количество призывов к Берлину поставить Киеву тяжелую бронетехнику увеличилось. Предполагается, что решение будет принято до заседания контактной группы по поддержке Украины на авиабазе США в Рамштайне 20 января. На этой встрече министр иностранных дел ФРГ Кристина Ламбрехт сделает «четкое заявление» о «Леопардах».

13 января военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о технических характеристиках немецких танков Leopard 2. Он отметил, что это тяжелая боевая машина весом до 60 т в зависимости от модификации. У нее мощная броня, качественная оптика и хорошая система управления стрельбой. Однако неизвестно, как этот танк покажет себя в бою.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко попросил у западных союзников тысячи танков, подчеркнув, что Киев хотел бы получить такую технику. В частности, речь шла о британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard.

До этого, 10 января, издание Politico рассказало, что Франция и Польша пытаются повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков. Французский лидер Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Киеву.

8 января сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что его страна не будет поставлять танки Leopard на Украину, потому что такие действия могут быть расценены как сигнал о вовлеченности в конфликт.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля из-за усиления обстрелов региона со стороны ВСУ.

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