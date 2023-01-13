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Военный эксперт рассказал о характеристиках танка Leopard-2

Военный эксперт Шурыгин рассказал о немецких танках Leopard-2
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о технических характеристиках немецких танков Leopard-2.

Как отметил специалист, Leopard-2 — это тяжелый танк, который весит от 55 или 60 т в зависимости от модификации. Танки отличаются относительно мощным бронированием, хорошей оптикой и системой управления стрельбой. Однако насколько он хорош в боевых действиях — вопрос открытый, заметил Шурыгин.

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Эксперт отметил, что страны, некогда входившие в Варшавский блок, до недавнего времени сохраняли советское оружие.

«Но совсем недавно практически всё это было брошено в бой на Украине. Взамен они получают западную технику, но это не новейшие образцы, а техника, сделанная в начале-середине 1990-х годов», — заключил Шурыгин.

11 января польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. В свою очередь, немецкая газета Die Welt сообщила, что предложение Польши поставить Украине их танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для канцлера Шольца.

В тот же день издание Politico со ссылкой на анонимных немецких чиновников сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США. Между тем правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2. Вашингтон, в свою очередь, говорилось в материале, не спешит поставлять Киеву свои танки Abrams.

12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Украине от западных союзников нужны тысячи танков и Киев хотел бы получить такую технику. В частности, страна нуждается в британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard, сообщил он. Посол отметил, что военная техника советских времен, которая имеется у Киева, устарела.

В тот же день эксперты в США сообщили о несостоятельности немецких и британских танков Leopard 2 и Challenger 2, которые не окажут никакой помощи Киеву на поле боя, хотя и будут предоставлены странами Запада. По их мнению, причина заключается в сложном техническом обслуживании машин и их неэффективности в бою. Кроме того, авторы указали, что из-за отсутствия на танках автоматов заряжания машинам необходим состав экипажей на треть больше, чем на танках советской разработки.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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