Финляндия, Португалия и Норвегия заявили о готовности поставить Киеву Leopard

Финляндия примет участие в поставках Киеву танков Leopard. Об этом в среду, 25 января, сообщил министр обороны страны Микко Савола.

«Международная инициатива передачи Украине танков Leopard продвигается, и Финляндия будет принимать в ней участие», — сказал он на пресс-конференции.

Однако, по его словам, вклад Финляндии не может быть очень большим и существенным, так как оборонные ресурсы страны ограничены.

Также, как сообщила газета Correio da Manha со ссылкой на источники, к подготовке передачи военной помощи Киеву приступила Португалия. Отмечается, что Лиссабон готов передать Украине четыре танка Leopard 2.

В материале говорится, что всего у Лиссабона 37 Leopard, 12 из которых в состоянии полной боевой готовности.

О готовности предоставить Киеву танки Leopard заявили и в Нидерландах. Премьер-министр страны Марк Рютте сообщил, что страна согласилась на этот шаг после соответствующего решения ФРГ.

«Нидерланды готовы поставить танки на Украину», — сказал он порталу RTL Nieuws.

Ранее в этот день правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2. Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера. В заявлении правительства Германии отмечалось, что другие европейские страны — партнеры Германии также передадут Украине немецкие танки со своих складов.

24 января телеканал ABC сообщил, что 12 стран согласились на передачу Киеву немецких танков Leopard 2. Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, источник также рассказал о том, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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