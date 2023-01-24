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Песков высказался о последствиях возможных поставок Германией танков Украине

Песков: возможные поставки танков  Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Возможные поставки танков Leopard 2 Украине не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Такое мнение выразил 24 января на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений. Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», — сказал Песков журналистам.

Он указал, что отношения между Москвой и Берлином и без того находятся «в достаточно низкой точке».

Ранее во вторник стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall может поставить Киеву в общей сложности 139 танков Leopard типов 1 и 2. Как указал представитель концерна, поставка будет возможна в конце 2023 – начале 2024 года.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя. Оперируя этим, Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение имеющим на вооружении немецкие танки странам, несмотря на давление со стороны союзников.

Так, накануне Песков также указал, что среди стран — членов НАТО растет нервозность на фоне обсуждения поставок тяжелых вооружений Киеву.

22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 Киеву. Она пояснила, что Германия не будет стоять на пути в этом вопросе, если Польша отправит им на это официальный запрос, что и сделали спустя несколько дней власти республики.

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