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Эксперт оценил влияние возможных поставок Leopard 2 на ход СВО

Военный эксперт Никулин заявил, что танки Leopard 2 не повлияют на ситуацию в зоне СВО
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Фото: Wikipedia.org
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Вероятные поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ситуацию, у российских военных с ними проблем не будут — техника будет гореть. Такое мнение выразил военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «Известиями» в среду, 25 января.

По его словам, танки поставят киевскому режиму устаревшие, чьи параметры на уровне модернизированного Т-72.

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«Я думаю, у наших подразделений никаких проблем с этими танками не возникнет. Будут гореть как миленькие!» — сказал Никулин.

Он напомнил, что танки Leopard 1990-х годов выпуска стоят на вооружении Турции. Так, боевые машины плохо показали себя в сирийской кампании — террористы даже из старых советских гранатометов их легко подбивали.

Ранее, 24 января, немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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