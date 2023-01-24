Финляндия заявила о готовности поставлять танки Украине

Хельсинки готовы поставлять танки для создания в Европе большого танкового подразделения для нужд Украины, заявил 24 января президент Финляндии Саули Ниинистё.

«Взять один танк тут, другой там — этого недостаточно. Нужно создавать мощное подразделение в Европе, мы обсуждаем возможность создания такого подразделения», — сказал он на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ниинистё добавил, что Финляндия также может проводить обучение украинских военных.

Ранее в этот день телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что 12 стран согласились на передачу Украине немецких танков Leopard 2 в том случае, если Германия даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, источник также рассказал о том, что Испания, Нидерланды и Дания готовы поставить часть своих танков для нужд украинской армии. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ, указал он.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.

20 января стало известно, что Финляндия отправит Украине дополнительную военную помощь на сумму более чем €400 млн. Это станет 12-й поставкой по счету со стороны Хельсинки.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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