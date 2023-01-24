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Spiegel сообщил о решении Шольца отправить на Украину танки Leopard 2

Der Spiegel: Шольц решил отправить Киеву танки Leopard 2
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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Немецкий канцлер Олаф Шольц принял решение отправить на Украину танки Leopard 2, пишет журнал Der Spiegel во вторник, 24 января.

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«Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2», — отмечает газета.

Der Spiegel подчеркивает, что речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Ранее в этот день телеканал ABC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил о согласии 12 стран отправить Киеву танки Leopard 2 в том случае, если Берлин даст на это свое разрешение.

Помимо таких стран, как Польша и Финляндия, которые уже публично заявили о готовности предоставить Украине некоторое количество своих танков Leopard 2, выяснилось, что Испания, Нидерланды и Дания также готовы поставить часть своих танков для нужд ВСУ. Однако для всего этого по-прежнему требуется согласие властей ФРГ.

22 января Шольц сообщил, что в вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. Немецкий канцлер добавил, что также большую помощь Украине оказывают и США, с которыми Германия тесно сотрудничает в поставках эффективного и доступного оружия. Он предупредил, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

Тем временем председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол указал на то, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2.

20 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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