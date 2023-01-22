В США назвали условие для начала поставок Европой танков Leopard Киеву

Поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2. Об этом заявил 22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол.

«Если бы мы объявили о том, что собираемся передать Abrams, хотя бы один, то они бы предоставили танки Leopard. Я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу», — сказал он в интервью ABC News.

По данным Маккола, танки Leopard имеют на вооружении около десяти стран и им необходимо согласие Германии для их отправки на Украину.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя. Между тем Варшава заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии.

Как пояснил ранее в воскресенье премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если Берлин не даст согласия на поставку этих танков, то Варшава создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться с Украиной не только Leopard 2, но и другой бронетехникой.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

18 января газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

На следующий день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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