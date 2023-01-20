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В Кремле назвали последствия поставок тяжелых вооружений Киеву

Песков: поставки тяжелых вооружений Киеву добавят проблем Украине, но ничего не изменят в продвижении РФ к своим целям
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Patrick Evenson
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Поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей. Об этом в пятницу, 20 января, заявил, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

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«Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить, но добавят проблем для Украины и для украинского народа», — сказал он.

Однако Песков подчеркнул, что не следует преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности что-то поменять.

«Специалисты прекрасно отдают себе отчет в тех проблемах, которые сопровождают такие поставки. Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Днем ранее Песков заявил, что поставки Киеву вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Это, по словам пресс-секретаря президента РФ, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

20 января на военной базе Рамштайн министров обороны западных государств обсудят новую тактику и стратегию, а также поставки на Украину нового тяжелого вооружения и ударных систем.

Ранее, 18 января, официальный представитель госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

В свою очередь посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит в случае ударов по своей территории.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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