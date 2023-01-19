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В Кремле прокомментировали обсуждение Западом поставок Украине дальнобойного оружия

Песков: дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по территории РФ, не сулит ничего хорошего
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего. Об этом в четверг, 19 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что ВС РФ не оставят без ответа удары по территории РФ, отражают позицию России.

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«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы, <...> — это потенциально чрезвычайно опасно», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

Песков подчеркнул, что поставки такого вооружения Украине будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень. Это, по словам пресс-секретаря президента РФ, не будет сулить ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности.

Днем ранее Антонов заявил, что риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Посол добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации США, оправдывая возможные атаки Киева на Крым. Также дипломат указал на то, что российская армия уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие, а также выразил уверенность, что Россия ответит на удары по своей территории.

18 января официальный представитель госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Он заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности. По словам представителя Госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

За день до этого глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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