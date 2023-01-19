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Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США по теме Крыма
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Посол РФ отметил рост воинственности в риторике США по теме Крыма

Посол России в США отметил рост воинственности в риторике официальных лиц США по поводу возможности ударов по Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Риторика официальных лиц США становится всё более и более воинственной. Об этом в среду, 18 января, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
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«Констатируем, что риторика американских официальных лиц становится всё более воинственной. Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым ― это Украина», а ВСУ могут применять американские вооружения для защиты своей территории, по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России», ― ответил посол на просьбу прокомментировать высказывания представителя государственного департамента США о возможности Украины атаковать Крым.

Антонов заверил, что Россия будет уничтожать любые вооружения, которые страны Запада могут поставить Украине.

«Услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность. Риски эскалации конфликта только усилятся», ― подчеркнул дипломат.

Посол добавил, что американские СМИ поддерживают настрой администрации США, оправдывая возможные атаки Киева на Крым. В частности, распространяется информация о том, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS могли бы быть задействованы в наступлении на крымском направлении. Антонов отметил наивность тех, кто уверен в том, что Россия не ответит на удары по своей территории.

Также дипломат указал на то, что российская армия уничтожит любое поставляемое НАТО Украине оружие.

Ранее, 18 января, официальный представитель госдепа США Нед Прайс оценил возможность атак Украины по Крыму. Прайс заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений своей безопасности.

По словам представителя госдепа, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила.

Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

В декабре 2022 года руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией.

Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.

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