Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым под свой контроль «комбинированным путем». Намерение он озвучил в понедельник, 26 декабря, в интервью украинскому порталу Liga.net, опубликованном в Telegram-канале портала.

«Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без сил ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках», — сказал Буданов.

Ранее в этот же день глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

23 декабря сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем 2023 году.

16 декабря координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

Ранее, 30 ноября, в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма. Так там прокомментировали сообщение британского издания The Economist о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году. Такие данные журнал получил от замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, ранее командующего десантными войсками Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.