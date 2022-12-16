Белый дом признал за Украиной право проводить операции в Крыму

США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму. Об этом 16 декабря заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — сказал он на брифинге.

При этом он не стал комментировать сообщение телеканала NBC о том, что США видят в попытке Украины отвоевать Крым угрозу ядерной эскалации.

8 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие против Крыма. По его словам, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.

Ранее, 28 ноября, старший редактор The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры с Москвой для разрешения конфликта.

27 ноября британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины перед этим «нужно выиграть много сражений».

За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача.

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.