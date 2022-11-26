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В МИД РФ предрекли неудачу Киеву в линии на «возвращение» Крыма

Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Озвучивая линию, которая проводилась тогда «гибридно», а сейчас — на поле боя, [президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что они «победят <...> и заберут все свои земли», включая Крым. <...> Нисколько не сомневаюсь, что такую линию постигнет неудача», — приводятся его слова на сайте МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что Зеленский забывает историю полуострова, а может быть, «он ее и вовсе не знал».

Днем ранее украинский лидер заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил Зеленский, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что слова Зеленского про «возвращение» Крыма свидетельствуют о нежелании Киева урегулировать проблему невоенными методами.

В свою очередь сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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