Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Экономика
Отечественное вино заняло 55% российского рынка
Мир
Ульянов сообщил о диалоге с МАГАТЭ по мониторингу защитной зоны у ЗАЭС
Мир
В Белоруссии заявили об участии 160 граждан в конфликте на Украине
Мир
Аэропорт Берлина приостановил вылет рейсов из-за акции экоактивистов
Мир
Постпред РФ в Вене обвинил Запад в попытке навязать Катару ценности
Мир
Американцы резко отреагировали на воровство газа Украиной
Мир
В КНР расценили встречу Макрона с предпринимателями как сигнал для США
Армия
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
Мир
Глава МВД ФРГ раскритиковала экоактивистов за акцию в аэропорту Берлина
Мир
Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины
Происшествия
Четыре человека отравились газом в Кабардино-Балкарии
Сюжет:

Зеленский захотел присоединения Крыма к Украине невоенным путем

Зеленский заявил о готовности рассмотреть варианты присоединения Крыма к Украине невоенным путем
0
Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

«Если кто-то предложит нам путь, который поможет вернуть в состав страны Крым невоенным путем, то я буду только за. Если же возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время», — приводит его слова американская газета Financial Times.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность в том, что Москва якобы не готова к переговорному процессу для урегулирования конфликта, поскольку наносит удары по объектам инфраструктуры Украины.

При этом украинский лидер заявил, что любые переговоры лишь заморозят конфликт.

Ранее, 19 ноября, глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Между тем глава крымского парламента Владимир Константинов 23 ноября назвал заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022