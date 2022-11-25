В Кремле ответили на слова Зеленского про «возвращение» Крыма

Слова президента Украины Владимира Зеленского про «возвращение» Крыма свидетельствуют о нежелании Киева урегулировать проблему невоенными методами. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Украина не отказалась от позиции, что Крым должен быть возвращен силовыми методами, а для России это означает обсуждение отчуждения ее территории. Песков подчеркнул, что об этом не может быть и речи.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, российские СМИ неправильно передали суть высказываний украинского лидера. Он пояснил, что в прессе слова Зеленского трактовали «чуть ли не как готовность заниматься этой темой невоенным путем, а мирными переговорами».

«Подобные заявления лишний раз говорят о неготовности, нежелании и неспособности украинской стороны быть готовым к урегулированию проблемы невоенными методами», — сказал журналистам Песков.

Накануне Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил президент Украины, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

Глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова Зеленского, заявил, что ему «никогда не видать» Крыма — полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью РФ.

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, считает, что попытки президента Украины и всего киевского режима посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом.

19 ноября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Между тем Константинов 23 ноября назвал заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.