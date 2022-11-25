В Госдуме предупредили о крахе попыток Украины посягнуть на Крым

Попытки президента Украины Владимира Зеленского и всего киевского режима посягнуть на российский Крым обернутся для них крахом. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Все попытки украинских националистов и боевиков посягнуть на Крым обернутся для них крахом. Если Зеленский решился играться с темой Крыма, то Россия быстро остудит его пыл. Помимо ударов по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре, наша страна для защиты своей территории может задействовать оружие сдерживания», — сказал Шеремет «РИА Новости».

Депутат подчеркнул, что Крым — это неотъемлемая часть России и никаких переговоров по поводу его статуса вестись не будет.

«Крым — это Россия, и это свершившийся факт, который должны зарубить себе на носу все западные страны и киевский режим. Россия защищает свои территории, а не торгует ими», — отметил Шеремет.

Накануне Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил президент Украины, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

25 ноября глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова украинского лидера, заявил, что Зеленскому «никогда не видать» Крыма. Константинов считает, что украинский лидер продолжает имитировать «возвращение» Крыма, получая за это гонорары от западных кураторов.

19 ноября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Между тем Константинов 23 ноября назвал заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России. Поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

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