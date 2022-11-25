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Глава парламента Крыма ответил на слова Зеленского о полуострове

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленскому «никогда не видать» полуострова
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому «никогда не видать» Крыма. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя слова украинского лидера о готовности присоединить полуостров к стране невоенным путем.

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«Зеленскому никогда не видать Крыма. И он это знает. Полуостров был, есть и навсегда останется неотъемлемой частью Российской Федерации, что бы ни заявляла киевская прослойка профессиональных «возвращальников» Крыма», — сказал он «РИА Новости».

Константинов считает, что Зеленский продолжает имитировать «возвращение» Крыма, получая за это гонорары от западных кураторов.

Накануне Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил президент Украины, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

19 ноября глава офиса украинского лидера Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Между тем Константинов 23 ноября назвал заявления властей Украины о захвате Крымского полуострова неадекватными. Все цели специальной военной операции (СВО) должны быть выполнены в полной мере, и это позволит обезопасить население Крыма, добавил он.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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