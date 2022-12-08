Кулеба заявил об отсутствии запрета США использовать их оружие против Крыма
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие против Крыма. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal.
«Украина обязалась перед США не использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по российской территории. По словам Кулебы, это обязательство не распространяется на Крым, который международно признан украинской территорией», — говорится в материале.
В интервью изданию Кулеба также заявил, что Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.
Он подчеркнул, что Украина заберет все свои территории, включая полуостров, некоторые военным путем, другие — дипломатическим.
Ранее, 28 ноября, старший редактор The American Conservative Род Дреер выразил мнение, что Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры с Москвой для разрешения конфликта.
27 ноября британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».
За день до этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.
19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.