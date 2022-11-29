Киев должен прекратить призывы к «возвращению» Крыма под контроль Украины и пойти на переговоры для разрешения конфликта. Такое мнение 28 ноября выразил старший редактор The American Conservative Род Дреер.

Дреер рассказал, что обсуждал украинский конфликт с товарищем из Польши и их взгляды разошлись.

«Мой друг считает, что конфликт не должен закончиться, пока Россия не будет полностью отброшена к прежним границам, а Украина не вернет Крым. Я сказал ему, что это совершенно нереально, что это рецепт вечной эскалации», — поведал обозреватель.

Журналист сравнил призывы Киева и Варшавы к захвату Крыма со стремлением американцев развязать войну в Ираке.

«Мы не хотели слушать тех, кто предостерегал от войны, потому что наш страх и ненависть к врагу были столь велики. И мы позволили себе привести нашу страну в Ираке к катастрофе», — добавил он.

Дреер предложил правительству украинского лидера Владимира Зеленского и Европе отказаться от иллюзий о возвращении российского полуострова и пойти на мирное урегулирование конфликта, «пока он не разрушил Европу экономически или хуже того».

Ранее, 27 ноября, британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».

26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

Сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.