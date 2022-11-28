Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж потушил пожар на траулере Sunfish в Охотском море
Мир
В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Мир
В Брюсселе задержали устроивших беспорядки футбольных фанатов
Экономика
Включенная в ипотеку мебель будет дешевле минимум на 20%
Мир
Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева
Мир
Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году
Мир
Евросоюз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка
Мир
NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском
Мир
Аграрии РФ не ощутили изменений от возобновления зерновой сделки
Общество
СК заявил о расследовании обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области
Мир
The Economist узнал о подготовке Киевом операции по захвату Крыма
Сюжет:

The Economist узнал о подготовке Киевом операции по захвату Крыма

The Economist: Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил, что операция по захвату Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил британский журнал The Economist.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщает. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил он.

Как отмечает издание, западные сторонники киевской власти опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может привести к эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия.

Также издание The Economist написало, что возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут повредить отношениям президента Владимира Зеленского с его западными коллегами. Так как на Западе опасаются ответных мер РФ с применением ядерного оружия в случае операции ВСУ.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

Ранее, 25 ноября, Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил украинский лидер, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

В тот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

Между тем журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022