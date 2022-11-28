The Economist узнал о подготовке Киевом операции по захвату Крыма

Бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил, что операция по захвату Крыма не только возможна, но и готовилась к 2023 году. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил британский журнал The Economist.

Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщает. По его словам, Вооруженным силам Украины (ВСУ) перед этим «нужно выиграть много сражений».

«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», — заявил он.

Как отмечает издание, западные сторонники киевской власти опасаются, что операция по возвращению Крыма или Донбасса может привести к эскалации конфликта вплоть до применения ядерного оружия.

Также издание The Economist написало, что возможные попытки наступления ВСУ на Крым могут повредить отношениям президента Владимира Зеленского с его западными коллегами. Так как на Западе опасаются ответных мер РФ с применением ядерного оружия в случае операции ВСУ.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

Ранее, 25 ноября, Зеленский заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил украинский лидер, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

В тот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

Между тем журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.