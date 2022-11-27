В Иране убедились в неспособности Киева победить в конфликте с Москвой

Даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Такое мнение выразил журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади.

Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала специальной военной операции, президент Украины Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Журналист считает, что последние события показывают оказание давления на Киев со стороны США с целью заставить Зеленского вернуться к переговорам с Россией и отказаться от выдвинутых ранее условий. По словам автора статьи, Запад понимает, что Москва не намерена уступать, а конфликт нужно заканчивать.

«Полный разгром российской армии без начала ядерной войны невозможен. Если в конфликт вмешается НАТО, то победителей в ядерном пепле не будет. В конечном итоге стороны просто уничтожат друг друга», — написал журналист.

Кроме того, он напомнил, что страны НАТО уже неоднократно заявляли о нежелании прямого конфликта альянса с Россией.

Между тем издание South China Morning Post 25 ноября написало, что президент Украины Владимир Зеленский должен оставить все идеи о присоединении к стране четырех новых регионов России, которые стали российскими в результате проведенных там референдумов. Как отметили авторы статьи, выдвинутые Зеленским условия могут стать серьезным препятствием к началу диалога между Киевом и Москвой, поскольку президент России Владимир Путин не согласится на них.

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин 24 ноября сообщил, что поставки вооружения Украине осуществляют не менее 25 стран, подавляющее большинство которых входит в НАТО. Он также обратил внимание на зафиксированные факты обучения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их приведения к стандартам НАТО странами Запада.

На саммите G20 украинский лидер Владимир Зеленский 15 ноября в видеообращении озвучил предложения по урегулированию конфликта на Украине. Всего он назвал 10 условий в рамках своего мирного плана. Его условия включают в себя радиационную, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины.

До этого, 7 ноября, журнал Foreign Policy рассказал о беспокойстве НАТО дальнейшими поставками оружия на Украину. Как сообщалось, в НАТО идет обсуждение возможностей поддержки членов организации, если их запасы оружия упадут ниже уровня, который необходим для выполнения обязательств по обороне в рамках Североатлантического договора.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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