Возможные попытки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым могут повредить отношениям президента Владимира Зеленского с его западными коллегами. Об этом в воскресенье, 27 ноября, написало британское издание The Economist.

Как отметило издание, Украина не может позволить себе разногласие с западными партнерами. Однако в настоящий момент руководство страны не исключает проведения наступательной операции в Крыму, несмотря на грозящие потери. Согласно информации украинских источников The Economist, Киеву будет непросто захватить Крым и часть Донбасса из-за отсутствия широкой сети осведомителей.

Также издание сообщает, что на Западе опасаются ответных мер РФ с применением ядерного оружия в случае наступления ВСУ на Крым.

«Попытка вернуть Крым под власть Украины стала бы дорогим военным мероприятием и привела бы к расколу с союзниками, которых он не может позволить себе оттолкнуть», — говорится в публикации.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линию Киева на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. По его словам, Зеленский забывает историю полуострова.

Ранее, 25 ноября, украинский лидер заявил, что был бы не против рассмотреть варианты, предусматривающие присоединение Крыма к стране невоенным путем. Как отметил Зеленский, если возможное решение не предусматривает того, что территорию Крыма покинут все российские военные, то на это не нужно тратить время.

В тот же день сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

Между тем журналист, военный теоретик иранского издания Kayhan Сейид Мохаммад-Амин Абади заявил, что даже помощь стран НАТО не может принести Украине победу в конфликте с Россией. Как отметил автор статьи, за девять месяцев с начала спецоперации украинский лидер Владимир Зеленский так и не достиг своих целей по возвращению территории Крыма в состав страны.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.