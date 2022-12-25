Глава офиса Зеленского рассказал о планах Киева «победить и забрать Крым»

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем, 2023 году. Об этом 23 декабря пишет The Guardian.

«Я понимаю, что это будет трудная и напряженная работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно станет годом победы», — сказал он, добавив, что следующий год будет решающим для Украины.

На вопрос о том, включает ли победа Украины захват Крыма, Ермак отметил «безусловно».

Ранее, 17 декабря, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о начале нового этапа информационной войны Украины против республики. Он призвал граждан относиться критично к выбираемым источникам информации и доверять только проверенным источникам — официальным страницам и СМИ.

До этого, 16 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

26 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что линию властей Украины на то, чтобы «забрать» Крым, постигнет неудача. Лавров подчеркнул, что Зеленский забывает историю полуострова, а может быть, «он ее и вовсе не знал».

В свою очередь сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила «Известиям», что позиция президента Украины по Крыму — это добровольная демонстрация собственных слабостей. По ее словам, ему не достанется «ни пяди крымской земли».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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