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В Крыму заявили о новом этапе информационной войны Киева против полуострова

Советник главы Крыма Крючков: Украина начала новый этап информационной войны против Крыма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил о начале нового этапа информационной войны Украины против республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале в субботу, 17 декабря.

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«В последние две недели Украина начала новый этап информационной войны против Крыма. Созданы десятки ложных аккаунтов в сетях и Telegram-каналов. Вбросы фиксируем сотнями», — отметил Крючков.

Он призвал граждан относиться критично к выбираемым источникам информаци и доверять только проверенным источникам — официальным страницам и СМИ.

«Просьба проявлять критичность и проверять информацию», — написал он.

В последнее время в украинских и западных СМИ все чаще муссируется тема планов нападения Киева на Крым.

Так, 16 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

Постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал это заявление фактическим «объявлением войны», которую Вашингтон поручает вести чужими руками.

8 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие против Крыма. По его словам, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.

Ранее, 27 ноября, британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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