«Под охрану на территории Крыма взято еще 45 важных объектов»

Крымские школы после введения среднего уровня реагирования на полуострове пока не планируют переводить на дистанционное обучение . Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Однако руководитель региона подчеркнул, что под охрану дополнительно взято 45 важных объектов . Распространять «желтый» уровень террористической опасности после президентского указа местные власти также не намерены. Сергей Аксенов отдельно коснулся и произошедшего почти две недели назад теракта на Крымском мосту: проблемы с передвижением и автомобильными пробками на объекте в значительной степени сняты. Он также прокомментировал недавние заявления американского предпринимателя Илона Маска относительно принадлежности полуострова .

«Определенные меры реагирования уже выработаны»

— В Крыму уже давно введен «желтый» уровень террористической опасности. Как включение республики в список регионов среднего уровня реагирования скажется на уже и так введенном режиме?

— Никаких ограничений, в том числе изменения правил въезда и выезда, пока не планируется . Конечно, если это будет нужно для сохранения жизни людей или проведения каких-то мероприятий в сфере безопасности, любые необходимые решения будут приняты в кратчайший срок.

Но на сегодня введение среднего уровня реагирования никак не влияет на повседневную жизнь граждан. Этот режим позволяет органам власти более оперативно реагировать на возникающие угрозы, дает возможность эффективно проводить мобилизационные мероприятия в разных сферах, в том числе в экономике, усиливать меры безопасности и межведомственную координацию. Распространять высокий уровень террористической опасности на всю территорию республики на данный момент не планируем . Хочу сказать, мы уже девять лет живем в условиях провокаций со стороны Украины и Запада, так что определенный подход и меры реагирования уже выработаны.

Под охрану Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Согласно указу президента, Вы, как и другие главы, наделены целым рядом новых полномочий: возможностями усиления охраны общественного порядка, введения особого режима работы ряда объектов, переселения жителей, мобилизации экономики и так далее. Насколько это актуально в сегодняшних условиях? Какими мерами необходимо воспользоваться в первую очередь?

— Все меры, предусмотренные указом президента, актуальны и адекватны складывающейся ситуации, иначе они бы не вводились. Например, после подписания указа под охрану на территории республики взято еще 45 важных объектов — в дополнение к тем, на которых уже усилены меры безопасности в рамках действующего высокого уровня террористической угрозы.

Надеюсь, что некоторыми из перечисленных вами мер мы никогда не воспользуемся на практике — это, например, переселение жителей тех или иных регионов. Но такая возможность должна быть, и должен быть соответствующий порядок действий.

Справка «Известий» Владимир Путин 19 октября ввел военное положение на четырех новых территориях РФ: в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Указ об этом Совет Федерации утвердил в тот же день. Кроме того, средний уровень реагирования объявлен в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе. Уровень повышенной готовности введен в других регионах ЦФО и ЮФО. В остальной части страны введен режим базовой готовности.

«Планов по переводу школ на дистант нет»

— После проведения заседания антитеррористической комиссии в октябре было принято решение не переводить образовательные учреждения Крыма на дистанционное обучение. Комиссия не намерена вновь вернуться к этому вопросу на фоне недавних решений президента?

— Пока планов по переводу школ на дистант нет. Во всех образовательных учреждениях организована физическая охрана . Все они оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии, системами видеонаблюдения, охранной сигнализацией и так далее. Учебные помещения осматриваются и опечатываются на ночное время. Кроме того, сотрудники МВД проводят дополнительные инструктажи по антитеррористической безопасности для учителей и воспитателей.

Под охрану Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Прошло почти две недели с момента теракта на Крымском мосту. По нему уже запущено движение, обозначены все сроки восстановительных работ. Насколько сейчас актуальна проблема пробок, которая фиксировалась в первое время после разрушения части моста?

— Сейчас острота этой проблемы в значительной степени снята. Конечно, проводится тщательный досмотр автотранспорта , это может создавать определенные задержки, но в целом ситуация нормализовалась. Работает паромная переправа: только за два дня 19– 20 октября паромы перевезли в обоих направлениях 720 транспортных средств . Кроме того, функционирует альтернативный сухопутный маршрут через освобожденные территории, по которому с 10 октября уже проехало порядка 1 тыс. грузовых автомобилей.

«Херсонщина сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков»

— Вы недавно посетили Херсон совместно с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. В каком состоянии сейчас находится регион?

— Конечно, Херсонщина сильно страдает от террористических обстрелов со стороны украинских боевиков. Но никакой паники нет. Работа по вывозу людей организована на должном уровне , населению активно помогают волонтеры и сотрудники органов внутренних дел. В таком сложном и масштабном мероприятии не может быть всё гладко, но в целом всё идет в нужном русле. Мы с [врио губернатора Херсонской области] Владимиром Сальдо находимся в постоянном контакте. Крым всегда готов оказать соседям необходимую помощь. Вместе со всем справимся.

— Американский предприниматель Илон Маск на днях неожиданно заговорил о принадлежности Крыма России и предупредил об опасности ядерной войны. «Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России», — сказал он, сравнив потерю Крыма с потерей Перл-Харбора для США. Как к таким заявлениям относятся власти полуострова?

Под охрану Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Само по себе это, конечно, здравое заявление. Западные политики, правда, в основном бывшие, иногда высказывают подобные мысли. Но на позицию коллективного Запада всё это никак не влияет. Да и нам не интересно, признают они Крым российским или нет. Думаю, что изменить позицию западных стран в глобальном плане может только полный разгром террористического киевского режима, который они создали и спонсируют . И то эти изменения, скорее всего, произойдут не в один момент, а по мере ухода с политической сцены тех западных правительств и ключевых фигур, которые причастны к разжиганию конфликта.

— Ранее министр туризма Республики Крым подписал соглашение с присоединенными регионами о сотрудничестве в этой сфере. Что оно подразумевает?

— Соглашение предполагает всестороннюю поддержку туристической отрасли новых российских регионов. Это, в частности, меры, направленные на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, развитие туристических услуг и инфраструктуры, содействие обмену опытом в работе специалистов турбизнеса.

На данный момент в рамках соглашения формируются рабочие группы, которые будут заниматься решением этих и других вопросов. Новые субъекты РФ обладают туристическим потенциалом, поэтому убежден, что наше сотрудничество будет плодотворным. Но, конечно, в полной мере такое сотрудничество может развиваться только после решения вопросов с безопасностью.