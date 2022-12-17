Постпред Крыма назвал позицию США по полуострову объявлением войны

Заявление США по Крыму является «объявлением войны», которую Вашингтон поручает вести чужими руками. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

«Полагаю, что без прямого напоминания Вашингтону о нашей дубине ядерного сдерживания, которая поднимается над тупой головой вашингтонских безумцев, дело не обойдется», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, посягательство на российский Крым для крымчан равносильно призыву бомбить Вашингтон.

Днем ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

8 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вашингтон не запрещает использовать американское оружие против Крыма. По его словам, Киев никогда не пойдет на мирное соглашение с Москвой, если Крым и Донбасс останутся под контролем России.

Ранее, 27 ноября, британский журнал The Economist сообщил, что бывший командующий воздушно-десантными войсками Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский подтвердил подготовку операции по захвату Крыма к 2023 году. Конкретных сроков начала наступательной операции Забродский не сообщил. По его словам, Вооруженным силам Украины перед этим «нужно выиграть много сражений».

Еще в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Крым является неотъемлемой частью России. Он подчеркнул, что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.