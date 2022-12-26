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В Крыму назвали планы Киева по захвату республики «агрессивным трепом»

Парламентарий Гемпель: киевский режим обречен, его заявления о захвате Крыма — не более чем агрессивный треп
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель назвал планы Киева по захвату республики в 2023 году «агрессивным сумасшедшим трепом». Такое мнение он высказал в понедельник, 26 декабря.

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Он также указал на ложь и террор киевских властей по отношению к населению Украины.

«Киевский режим держится на массовой лжи и терроре своих граждан. Его планы обречены. Эти заявления о захвате Крыма не более чем агрессивный сумасшедший треп», — сказал парламентарий «РИА Новости».

По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма, передает «Газета.Ru».

Ранее, 23 декабря, газета The Guardian сообщила, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что Киев намерен вернуть Крым в грядущем, 2023 году.

До этого, 16 декабря, координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией.

30 ноября в МИД РФ заявили об исходящей угрозе от Киева в связи с заявлениями о захвате Крыма. Так там прокомментировали сообщение британского издания The Economist о том, что Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году. Такие данные журнал получил от замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны генерал-лейтенанта Михаила Забродского, ранее командующего десантными войсками Украины.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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