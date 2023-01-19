В США заявили о праве Украины самостоятельно выбирать цели для ударов

Украина имеет право пользоваться западным оружием по своему усмотрению исходя из соображений безопасности. Об этом в среду, 18 января, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.

Таким образом он прокомментировал возможность нанесения ударов по Крыму.

«В конечном счете нашим украинским партнерам решать, как и где лучше использовать эти оружия и поставки для защиты своей территории», — отметил Прайс в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом, однако не диктует ему свои правила. Поскольку американские власти отказываются признавать Крым частью России, они не намерены препятствовать возможным атакам, как, впрочем, и поощрять их.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что возвращение Крымского полуострова под контроль Украины невозможно.

26 декабря 2022 года руководитель Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен забрать Крым «комбинированным путем» — силой и дипломатией.

Тогда же глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель назвал планы Украины по захвату республики в 2023 году агрессивным сумасшедшим трепом. По его словам, украинские политики понесут наказания за все свои «преступные действия и замыслы» по отношению к жителям Крыма.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство участников проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно подчеркивало, что жители Крыма обозначили свою позицию демократическим путем, в полном соответствии с международным правом, таким образом, вопрос о геополитической принадлежности полуострова закрыт окончательно.