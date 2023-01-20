НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву

НАТО не в силах предоставить Украине оружие, которое могло бы переломить ситуацию. Об этом главнокомандующий силами блока в Европе Кристофер Каволи заявил по итогам двухдневного саммита начальников генштабов альянса, который прошел в Брюсселе. При этом страны НАТО и дальше будут оказывать поддержку Киеву, в том числе — вооружением. В Европарламенте допустили, что в будущем страны-участники блока начнут отправлять на Украину более современное оружие, чтобы нанести максимальный ущерб российской стороне. Однако продолжение этих поставок лишь затягивает конфликт и блокирует возобновление переговоров Москвы и Киева, считают в парламенте РФ.

Да, но нет

19 января в Брюсселе завершился двухдневный саммит начальников генеральных штабов, основной повесткой которого ожидаемо стал украинский кризис и дальнейшая помощь Киеву. Особенно остро в НАТО до сих пор стоит вопрос поставок вооружений — с учетом того, что в альянсе прогнозируют затягивание конфликта.

НАТО и порешили Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

— Мы должны готовиться к долгосрочному конфликту. 2023 год будет сложным, мы должны поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо, — сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ на открытии заседания 18 января.

Также, заявил он, странам Североатлантического альянса следует нарастить производство оружия — как для Украины, так и для собственной «политики сдерживания и обороны».

Подробнее на ситуации на Украине начальники генштабов остановились во второй день саммита. Участники мероприятия подчеркнули: НАТО продолжит поддерживать Киев. В частности, страны-члены альянса готовят ВСУ к новому наступлению, которое, по мнению блока, может начаться весной.

При этом глава военного комитета Роб Бауэр, заявив о рисках прямой военной конфронтации альянса и РФ, поддержал поставки танков Киеву. Вместе с тем, главнокомандующий силами альянса в Европе Кристофер Каволи отметил, что блок не сможет предоставить Украине вооружение, которое могло бы стать «серебряной ложкой» и изменить сложившуюся ситуацию, так как подобного оружия попросту не существует.

НАТО и порешили Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Brandon Julson

Страны-члены НАТО уже опустошили склады со старым оружием и теперь начнут поставлять украинской стороне более современное вооружение, предположил в беседе с «Известиями» участник делегации Европарламента по связям с Россией (D-RU), евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич.

— Большая часть мощностей по производству оружия и боеприпасов на Западе исчерпана, а для ее увеличения потребуются годы, — подчеркнул он. — На мой взгляд, оружие, отправленное в Украину, мало повлияет на ход <боевых действий>, так как украинская армия находится в очень плохом состоянии. К сожалению, это вооружение приведет к еще большему количеству убитых с обеих сторон.

Усугубляя кризис

Саммит в Брюсселе прошел в преддверии встречи представителей министерств обороны на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии 20 января. На этом фоне в медийном пространстве в последние несколько дней стало появляться все больше информации о конкретных видах вооружений, которые та или иная страна блока в скором времени планирует отправить Киеву.

К примеру, по данным Politico, Франция рассматривает возможность передачи танков Leclerc, однако официально решение об этом еще не принято. Великобритания может выделить 600 ракет Brimstone, а Эстония €113 млн на военную помощь. По словам премьер-министра страны Каи Каллас, в пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Власти Швеции, которая до сих пор не стала официальным членом блока, 19 января официально объявили о том, что направят Украине дополнительную военную помощь, куда войдет самоходная артиллерийская установка Archer.

НАТО и порешили Ракета Brimstone Фото: Commons.wikimedia.org/Sergeant Laura Bibby

Помимо этого, Германия может передать Киеву танки Leopard, однако, согласно данным Süddeutsche Zeitung, это произойдет только после того, как США отправят ВСУ танки Abrams. При этом американские власти якобы склоняются к отправке Украине дальнобойного оружия для нанесения ударов по Крыму, пишет The New York Times. Владимир Зеленский уже успел пообещать, что при наличии тяжелого вооружения ВСУ предпримут попытку атаковать полуостров.

— Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы, <...> — это потенциально чрезвычайно опасно, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, все дальнейшие поставки западных вооружений ведут только к продолжению украинского конфликта.

— Сегодня все больше аналитиков, в том числе в Европе, понимают, что при этом ослабевает сама Европа — все это сказывается на ее экономическом и политическом будущем. Конфликт до последнего украинца — это преступление перед миром, и такая позиция Запада приводит к дальнейшей серьезной эскалации, — заявил он «Известиям». — Переговорный процесс немедленно начнется, когда остановятся поставки оружия на Украину.

НАТО и порешили Танк Leopard Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

И если в самом начале страны НАТО пытались, опустив глаза, поставлять, «оружие и боеприпасы оборонительного характера», то теперь все маски сброшены, подчеркнул первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров,

— Они поставляют наступательное вооружение. Это говорит о том, что они не скрывают, что ведут против России необъявленную войну. Если бы поставки оружия прекратились, уже давно начались бы переговоры и были выполнены задачи спецоперации, потому что первая из них — демилитаризация Украины, — напомнил «Известиям» сенатор.

По мнению евродепутата Ивана Вилибора Синчича, поставки вооружений продолжатся, чтобы продлить конфликт, предотвратить крах режима Зеленского и нанести максимальный ущерб России — жизни украинцев НАТО волнуют мало.