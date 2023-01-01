Уйти от столкновения: RAND Corp. опубликовал доклад об эскалации

На исходе года крупнейший в США аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором описал стратегию реагирования на возможную эскалацию конфликта на Украине. С одной стороны, это просто очередной прогноз вероятного развития событий, с другой — документ, который стоит внимательно прочитать. «Известия» ознакомились с докладом.

Лучшие люди Арлингтона

RAND Corp. — не просто аналитический центр, или как их называют в Штатах — think tank. В США больше сотни организаций такого рода, занимающихся международной проблематикой, и за каждой крупной стоят мощные отраслевые, финансовые или ведомственные группы.

Однако RAND — это отдельный случай. Этот мозговой центр известен по всему миру тем, что является вотчиной Пентагона и ЦРУ, по заказу которых он проводит десятки исследований. Многие из них носят гриф секретности и не публикуются. Годовой бюджет центра оценивается в $357 млн, часть из которых представляет собой прямое финансирование американского государства. Отдельная история — кадровый состав.

Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев, авторитет и уровень экспертизы специалистов RAND зачастую определяется их прошлым в оборонных ведомствах США.

— RAND на протяжении многих лет занимается аналитическими разработками для Министерства обороны США и ЦРУ. Среди ее сотрудников работает множество бывших работников государственных структур и специальных служб. Отчасти это объясняет величину бюджета. Впрочем, основной источник заработка RAND — это политическое влияние, — пояснил специалист.

До начала 2000-х в структуре организации существовал отдельный «русский отдел», ныне существующий под вывеской «Центр России и Евразии», в котором насчитывалось несколько сотен сотрудников. Именно за авторством аналитиков RAND в свое время были опубликованы известные труды с голливудскими названиями «Заключение о степени упадка России…» (2002) или «Измотать и вывести из равновесия…» (2019) , которые множество российских политиков и политологов разобрали на цитаты. Их содержание и сегодня выглядит весьма актуально.

Четыре варианта

В докладе RAND, опубликованном 24 декабря, приводится четыре варианта развития событий. Каждый из них, что важно, начинается с гипотетического нападения ВС РФ на силы Северо-Атлантического альянса.

В первом варианте РФ наносит показательный ракетный удар по складу или пустующему аэродрому страны НАТО, который не вызывает жертв среди военных или мирного населения. В данном случае RAND рекомендует сугубо дипломатический и экономический ответ, потому как симметричная атака по инфраструктурным объектам или агрессивные действия в киберпространстве могут спровоцировать эскалацию. А ее — и это генеральная линия всего повествования — следует избегать.

Второй сценарий рассматривает реакцию США и их союзников на уничтожение своего спутника на околоземной орбите. Здесь по рекомендации RAND Вашингтон и Брюссель должны отвечать «широким спектром невоенных атак».

Уйти от столкновения 2 Авиабаза в Польше Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Claire Waldo

Третий вариант: Россия целенаправленно бьет ракетами по авиабазам НАТО в Польше и Румынии. В результате этих атак появляются жертвы. В этой ситуации аналитики рекомендуют ответить, но «ударом менее интенсивного характера» и дополнить реакцию, опять же, санкциями и международным осуждением. Однако это следует сделать так, чтобы не запустить у противника триггер для начала полноценной войны.

И наконец, четвертый сценарий. Россия по каким-то причинам наносит полномасштабный ракетный удар по объектам альянса в Европе, в том числе и по авиабазе «Рамштайн» в Германии и порту в Роттердаме. Юридически это очевидный акт агрессии. Однако RAND предлагает сдержанную, если не сказать половинчатую реакцию. С одной стороны, надо убедить союзников в своей непоколебимой решимости, и в то же время — не создать у Кремля ощущения, что началась война.

Богатый исторический опыт

Как мы видим, в качестве рычага, запускающего все четыре моделируемых варианта, RAND предполагает нападение России. Сложно представить, чтобы аналитики такого уровня не понимали, что у нашей страны нет ни одной объективной причины наносить ракетные удары по объектам НАТО, находящимся на территории европейских государств. С логической точки зрения, это критически опасное начинание, с точки зрения международного права — неоспоримый акт агрессии. По этой причине есть смысл взглянуть на доклад RAND с другой стороны.

Дело в том, что США имеют богатейший исторический опыт проведения провокаций или, как их там называют, «операций под чужим флагом». Взрыв крейсера «Мэн» в порту Гаваны (1898 год), Тонкинский инцидент, позволивший начать войну во Вьетнаме (1964), «показания Найры» перед вторжением в Ирак (1991) и «химические атаки» в Сирии — всё это и не только является результатом работы американских спецслужб и масс-медиа.

В то же время во всех четырех случаях ведущий аналитический центр, чья деятельность ориентирована на оборонные ведомства, призывает всеми известными способами избежать крупномасштабного конфликта. «Целью политики США в войне до сих пор было избежать войны между НАТО и Россией. Ограниченное нападение России на НАТО не отменяет этой цели», — пишут аналитики RAND.

Уйти от столкновения 3 Военнослужащие армии США Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Beil

Таким образом, есть основания предположить, что в докладе перечислены алгоритмы, которые позволят поддержать температуру кризиса на европейском континенте на необходимом уровне, при этом не расширяя его масштабы до неуправляемого. Вполне возможно, что такая форма моделирования объясняется пониманием грядущего ухудшения для США ситуации на Украине, отметил в интервью «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Россия медленно, но верно будет получать преимущество. В связи с этим может встать вопрос о «замене» ВСУ частями НАТО, представленными в том или ином виде. Главное, что ни в одном подобном проекте не просматривается дипломатическое урегулирование. Предполагается, что эскалация должна усиливаться, но при этом не должна приводить к серьезным для Запада последствиям, под которыми подразумевается применение ядерного оружия, — заключил эксперт.