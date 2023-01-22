Шольц заявил о работе в координации с союзниками в вопросе поставок танков Киеву

В вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. Об этом 22 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Наши две страны очень много делают для поддержки Украины с финансовой, гуманитарной точек зрения, а также [поставляют] оружие», — сообщил лидер ФРГ, отвечая на вопрос о поставках танков Киеву.

Шольц добавил, что также большую помощь Украине оказывают и США, с которыми Германия тесно сотрудничает в поставках эффективного и доступного оружия.

По его словам, любой вопрос о вооружении всегда тщательно обсуждался всеми союзниками, поэтому такой стратегии Берлин планирует придерживаться и дальше.

Канцлер подчеркнул, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

22 января газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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