Реклама
Прямой эфир
Мир
Париж и Берлин проведут в Литве и Румынии учения франко-германской бригады
Мир
Макрон пообещал Украине помощь в восстановлении страны
Мир
В США назвали условие для начала поставок Европой танков Leopard Киеву
Мир
Франция и Германия начнут работу над общими механизмами закупок газа
Мир
Шольц заявил о работе в координации с союзниками в вопросе поставок танков Киеву
Мир
Партия Шольца призвала к пересмотру политики в отношении России
Мир
Макрон не исключил возможности поставок танков Leclerc Украине
Мир
Выборы президента Турции пройдут 14 мая
Происшествия
Спасатели ликвидировали охвативший три жилых дома пожар в Сочи
Общество
В Санкт-Петербурге затопило проспект из-за ошибки рабочих
Мир
Летевший из Польши самолет приземлился в Греции после сигнала о бомбе на борту
Мир
Швейцарцы обрушились на жену Зеленского после ее оправданий за внешний вид супруга
Сюжет:

Шольц заявил о работе в координации с союзниками в вопросе поставок танков Киеву

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier/Pool
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В вопросе поставок танков на Украину ФРГ действует в координации со своими союзниками в крупных странах Европы. Об этом 22 января заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву
В очередной пакет для Украины не вошла тяжелая бронетехника

«Наши две страны очень много делают для поддержки Украины с финансовой, гуманитарной точек зрения, а также [поставляют] оружие», — сообщил лидер ФРГ, отвечая на вопрос о поставках танков Киеву.

Шольц добавил, что также большую помощь Украине оказывают и США, с которыми Германия тесно сотрудничает в поставках эффективного и доступного оружия.

По его словам, любой вопрос о вооружении всегда тщательно обсуждался всеми союзниками, поэтому такой стратегии Берлин планирует придерживаться и дальше.

Канцлер подчеркнул, что поддержка Киева не уменьшится и будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо.

22 января газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023