Танки небыстры: почему Запад не принял решения о поставках Leopard Киеву

До конца января первые украинские расчеты начнут обучение на системах ПВО Patriot, а экипажи — на германских БМП Marder. А вот вопрос о поставках Киеву танков Leopard пока не решен — и против них выступает не только Берлин , заявил министр обороны ФРГ. Таковы основные итоги встречи глав военных ведомств 50 государств, которая прошла на американской базе Рамштайн в Германии. В Москве уже отреагировали на объявление очередного пакета поставок вооружений Киеву. В том, какие вооружения всё же поступят на Украину и как это повлияет на ситуацию, разбирались «Известия».

Немцы и танки

В Германии на американской базе Рамштайн 20 января завершилась встреча министров обороны 50 стран, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Киеву. Министр обороны Украины Андрей Резников потребовал от союзников поставить системы ПВО и технику для наступления (в частности, танки и дальнобойную артиллерию) , а также наладить систематические поставки боеприпасов и обслуживание техники.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что приоритетом в военной помощи Украине страны Запада считают предоставление средств ПВО. Он напомнил, что уже в январе украинские военнослужащие начнут в Германии обучение на системах ПВО Patriot и бронетранспортерах Marder.

Танки не быстры Йенс Столтенберг Фото: Global Look Press/Nicolas Landemard

Накануне саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг предположил, что стороны договорятся о поставках тяжелого вооружения. Однако вопрос об отправке танков Leopard в ходе встречи так и не был согласован. Как заявил по окончании переговоров Борис Писториус, «мы еще не можем сказать, когда решение по Leopard будет принято, и каким оно будет». Министр отметил, что есть аргументы как за, так и против, и мнения расходятся. При этом, по его словам, впечатление, что против выступает только Германия, не соответствует действительности.

— Видимо, у немцев все-таки осталось чувство исторической вины перед нашим народом — когда немецкие танки убивали русских людей, — заметил в беседе с «Известиями» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — Наверное, совесть у них окончательно не исчезла. Важно и то, что германский парламент высказался против. Правительство, конечно, может не учитывать мнение парламента, но это пойдет наперекор мнению избранных народом депутатов. Население выступает против того, чтобы немецкие танки, как во время Великой Отечественной, убивали граждан России.

При этом эксперт не исключил, что Польша, у которой также есть танки Leopard, может передать их Украине, не считаясь с позицией Германии.

— Правда, не думаю, что поляки нарушат натовскую дисциплину, если только на это не будет согласия американцев, — заключил дипломат.

Запасы опустели

Если страны действительно не договорились по поставкам, это говорит о том, что тяжелых вооружений, включая танки, в их запасах уже нет, предположил военный эксперт Андрей Фролов.

— Значит, надо поставлять вооружение из линейных частей ВС, а это влияет уже на боеспособность самих стран НАТО. Видимо, не все готовы поставлять ценную технику. Если раньше они могли выторговывать себе условия, например, «мы поставим БМП-1, а от вас получим Marder», то на что разменивать, например, Leopard — не очень понятно. Запасов, которые формировались в условиях холодной войны, уже нет, они всё пораспродали, часть машин физически устарела. А если поставлять другую технику — ту же советскую, — то надо ходить по рынку, просить, тратить живые деньги на ее выкуп. Не все страны, у которых есть советские танки, готовы их продавать.

Танки не быстры БМП Marder Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

Во время саммита 20 января глава Пентагона Ллойд Остин снова заявил, что союзники будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». По его словам, для Украины наступил решительный момент в конфликте.

— Заявление Остина означает, что страны Запада решили вывести помощь Украине на новый уровень, потому что нет уверенности, что украинские силы не рухнут, — продолжил Андрей Фролов. — Именно поэтому они и говорят, что чем быстрее и больше помощи они предоставят, тем больше шансов, что ВСУ продержатся еще какое-то время. Кроме того, играет роль следующий фактор: дешевое оружие советского производства заканчивается, поэтому приходится поставлять более дорогое западное и, соответственно, в меньших масштабах, чем это нужно. Это тоже качественное изменение ситуации.

Без «Абрамсов»

Уже известно, что, как и ожидалось, основной объем военной помощи Киев получит от США . Еще накануне администрация президента США Байдена согласовала очередной транш военной техники и боевого имущества. В него вошли боеприпасы, ракеты, боевые машины, транспортеры, амуниция и снаряжение. Наиболее существенным вкладом Вашингтона стало решение о поставке боевых машин пехоты и зенитных систем ближнего радиуса действий. А вот от поставок дальнобойных ракет американцы в очередной раз отказались.

В объявленном списке нет и танков М1 Abrams, на которые так рассчитывали на Украине. При этом в него впервые вошли БМП M2 Bradley, которых планируется поставить 59 единиц в модификации M2А2 ODS. Это достаточно совершенная модификация самой массовой американской боевой машины пехоты, которая была разработана с учетом опыта применения в войне 1991 года в Персидском заливе (ODS — операция «Буря в пустыне»).

Танки не быстры БМП M2 Bradley Фото: TASS/Zuma/Spc. Jensen Guillory

Bradley оснащена поворачивающейся башенкой для вооружения, в которой размещена 25-миллиметровая скорострельная пушка и установлены контейнеры противотанковых управляемых ракет TOW. Имеется боевая информационно-управляющая система FBCB2, которая в свое время была создана как передовая инновационная разработка XXI века. Она позволяет обмениваться разведывательной информацией со спутниками разведки и всеми боевыми единицами, которые оснащены подобными же терминалами. Это основной информационный элемент системы сетецентрической картины современной боевой операции — то, чем так гордятся в США и в НАТО в целом.

По сути, терминал системы выполняет роль цифрового планшета с местностью, целями и обстановкой, которая меняется в режиме реального времени. У БМП также есть современная навигационная система, хотя сегодня, при работающей спутниковой навигации, это не столь ощутимое преимущество. Плюс лазерный дальномер, цифровая система ориентирования на местности, тепловизор механика водителя и ИК-система защиты от противотанковых ракет. Любопытно, что в ходе войн в заливе Bradley с помощью противотанковых ракет TOW уничтожили больше иракских танков, чем сами «Абрамсы». Сегодня в США на вооружении и на складах остается более 4 тыс. этих машин.

Со знаком минус

Ракет в пакете американской военно-технической помощи Украине тоже немало. В нем нет новинок: умные ракетные боеприпасы для систем HIMARS под названием GLSDB США не поставляют. Особенность этих боевых систем в том, что они обладают дальностью действия до 160 км, несут боевую часть массой около 100 кг и обладают высокой точностью (отклонение до 5 м) поражения целей. Еще пара неприятных моментов: эти ракеты могут применяться обычными пусковыми установками HIMARS и стоят по заокеанским меркам крайне недорого — около $40 тыс. за единицу.

Танки не быстры Ракета AIM-120 AMRAAM Фото: TASS/IMAGO/Björn Trotzki

При этом обычные ракеты для HIMARS Украине поставляются в неназванных количествах. Можно предположить, что речь идет о сотнях боеприпасов с дальностью действия до 80 км. Кроме того, для зенитных ракетных комплексов NASAMS отправляется также неназванное количество ракет AIM-120 AMRAAM . Комплексы такого типа — перевозимые зенитные системы с дальностью действия до 180 км и возможностью поражения любых аэродинамических целей на высотах до 21 км. С учетом того, что поставка подобных комплексов выполнялась осенью 2022 года, обновление боекомплекта означает его довольно высокий расход в ходе противостояния атакам с воздуха.

Кроме того, речь идет о поставках некоторого количества противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. Вследствие эффективной работы российской ПВО, которая научилась сбивать «Хармы», также требуется пополнение боекомплекта немногочисленной ударной авиации ВСУ. Скорее всего, здесь стоит говорить о небольших количествах ракет, так как число вероятных самолетов-носителей сегодня, видимо, крайне незначительно . При этом вполне вероятно использование этих ракет при комбинированных операциях по проникновению на российскую территорию самодельных самостийных дронов-камикадзе, подобных тем, которые пытались атаковать авиабазу в Энгельсе.

Также в пакет американской помощи входят десятки тысяч 105- и 155-миллиметровых снарядов для пушек, а также 120-миллиметровых мин для минометов. Кроме того, в списке значатся 600 «Эскалибуров» — самонаводящихся 155-миллиметровых снарядов M982 Excalibur, которые относятся к высокоточному оружию. Сюда же можно добавить около 2 тыс. противотанковых ракет разных типов.

Танки не быстры Морские пехотинцы стреляют снарядом M982 Excalibur из гаубицы M777 Фото: Global Look Press/marine_corps

В Москве уже отреагировали на очередной пакет военных поставок Киеву. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снабжение ВСУ со стороны НАТО не может помешать России достичь своих целей в ходе спецоперации по защите Донбасса.

— Решение о новых военных поставках Украине — это очередной жест, который провоцирует дальнейшую эскалацию и, как следствие, новые жертвы конфликта , — подчеркнула спикер дипломатического ведомства.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отправка западных вооружений сопровождается трудностями — в том числе и для самой Украины.

— Последствия будут со знаком минус, однозначно, — сказал он. — Специалисты прекрасно отдают себе отчет о всех проблемах, которые сопровождают такие поставки .

Все эти танки, добавил Дмитрий Песков, нуждаются в обслуживании и ремонте.