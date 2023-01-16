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Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины

Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы России 14 января нанесли удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам. Все запланированные цели поражены, сообщили в Минобороны РФ. Эксперты отмечают, что при таких ударах в первую очередь уничтожаются командные пункты, а также места размещения войск и логистические центры, на которых аккумулируется западная техника. После освобождения Соледара российские подразделения не остановились и в течение 14-15 января продолжили развивать успех в направлении Артемовска и станции Соль.

Замедлить работу государства

Масштабный ракетный удар был нанесен 14 января по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, рассказали в Минобороны России.

— Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Воздушная тревога в тот день была объявлена на большей части территории Украины. По сообщениям местных властей, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Виннице, Ивано-Франковске, Житомире и Львове. После этого в большинстве из перечисленных регионов начались перебои с электричеством, а в отдельных — и с водой.

Объектный подход 1
Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ

Ударный вертолет Ка-52 ВС РФ наносит авиаудар по опорным пунктам ВСУ

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

Удары по военной инфраструктуре и штабам — это в первую очередь уничтоженные командные пункты, места размещения войск, логистические центры и военные склады, аккумулирующие поставки вооружения и боеприпасов из стран НАТО. Поражаются и объекты, где производится и концентрируется военная техника, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Удары по энергетической инфраструктуре — это отдельная операция, которая длится уже несколько месяцев, — объяснил эксперт. — Ее цель — лишить Украину нормально работающих военных производств и снизить общий порог управляемости государством. Без электричества нормально не работают ни связь, ни транспорт. Медленнее проходят военные перевозки, что мешает передислокации войск и поставкам оружия, боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Все это существенно осложняет и замедляет работу государства и украинских вооруженных формирований.

Соль в огне

14 и 15 января ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении, сообщили в Минобороны. В воскресенье штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении северных окраин Артемовска и железнодорожной станции Соль.

— В ходе боевых действий за сутки уничтожено более восьмидесяти украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и три автомобиля, — рассказал Игорь Конашенков.

Днем ранее в этом районе уничтожили более семидесяти украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Объектный подход 2
Штурмовики Су-25 ВКС России

Штурмовики Су-25 ВКС России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

На купянском направлении ударами армейской авиации и артиллерии Западного военного округа нанесено поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВФУ и 103-й бригады терробороны. Кроме того, ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. За двое суток на данном направлении уничтожено около 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять автомобилей.

На красно-лиманском направлении в течение двух дней огнем артиллерии соединений Центрального военного округа, а также ВДВ нанесено поражение подразделениям 66-й, 92-й механизированных бригад, 95-й и 80-й десантно-штурмовой бригады и 71-й егерской бригады ВФУ. Также уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Украинские формирования отброшены на исходные позиции. Их потери за двое суток составили более 165 военнослужащих, семь боевых бронемашин и пять пикапов.

На южно-донецком направлении артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение по скоплениям живой силы ВФУ. Уничтожено три диверсионно-разведывательные группы. Общие потери украинских формирований за двое суток составили около 80 военнослужащих, семь пикапов, автомобиль и две боевые бронированные машины.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили три склада боеприпасов, базу ремонта реактивных систем залпового огня, 221 артиллерийское подразделение ВФУ на огневых позициях, пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» и 246 районов сосредоточения войск.

Объектный подход 3
Уничтожение огневой позиции американской 155-миллиметровой гаубицы M777

Уничтожение огневой позиции американской 155-миллиметровой гаубицы M777

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожено две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные гаубицы Д-20, три самоходные гаубицы 2С3 «Акация», две гаубицы «Мста-Б», три самоходные гаубицы «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и одна AN/TPQ-50.

Средства ПВО за двое суток сбили шесть украинских беспилотников. Кроме того, перехватили 15 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» в районе Бердянска, населенных пунктов Васильевка, Подгорное и Новомихайловка Запорожской области, а также Кременная, Лисичанск в ЛНР и поселка Новый Свет в ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 372 самолета, 200 вертолетов, 2882 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7525 танков и других боевых бронированных машин, 982 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8052 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Артиллерийская точность

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

В ходе наступления старший сержант Константин Токарь поддерживал артогнем российских мотострелков. Первыми ударами его орудия был уничтожен украинский опорный пункт. Затем Константин, сменив позицию, поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников. После прицельных артударов боевики утратили боеспособность и покинули занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге Константина задача по продвижению российских войск в глубь обороны противника была выполнена.

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Нанесение ударов военнослужащими ВС РФ

Нанесение ударов военнослужащими ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Призванный в ходе частичной мобилизации рядовой Роман Сапрунов доставлял боеприпасы артиллерийским дивизионам на линию боевого соприкосновения. Однажды стоянка автотехники подверглась массированному артобстрелу противника. Роман, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, бросился к автомобилю. Совершая противоогневые маневры, рядовой смог вывести ее из-под огня в безопасное место.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям Романа удалось избежать уничтожения большого количества военной техники и боеприпасов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, Роман Сапрунов награжден медалью «За отвагу».

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