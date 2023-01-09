Ледовый период: как морозы повлияют на ход СВО

В Минобороны России 8 января заявили о гибели более 600 украинских военных в результате ударов по их временным местам дислокации в прифронтовом городе Краматорске. Операция стала ответом на новогодний обстрел Макеевки , при котором погибли десятки российских военных. Вооруженные силы РФ в воскресенье возобновили активные боевые действия после завершения срока рождественского перемирия, оставшегося односторонним. По мнению экспертов, наступившее похолодание может привести к дальнейшей активизации боевых действий в ближайшие дни.

Ответный удар

В Минобороны России рассказали о планировании и исполнении массированного ракетного «удара возмездия», жертвой которого стали сотни украинских военнослужащих.

— В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой народной республики командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия, — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ледовый период Последствия обстрела здания ПТУ в Макеевке Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Были обнаружены и подтверждены по нескольким каналам пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ в городе Краматорске. В общежитии № 28 находились более 700 украинских военнослужащих и в общежитии № 47 — более 600. В результате массированного ракетного удара по ним было уничтожено более 600 военных , уточнил генерал.

Удар стал ответом за обстрел в ночь на 1 января места расположения российских войск в прифронтовой Макеевке из систем залпового огня HIMARS. В результате попадания четырех ракет погибли 89 российских военнослужащих. Жертвой удара стал также замкомандира полка подполковник Бачурин.

Одностороннее перемирие

По распоряжению президента РФ Владимира Путина, с 12:00 6 января до 24:00 7 января был в одностороннем порядке объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Украинское политическое и военное руководство отказалось присоединиться к прекращению огня.

— Объединенная группировка российских войск (сил) в районах проведения специальной военной операции с 12 часов 6 января до 24 часов 7 января соблюдала объявленный режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения , — заявил Игорь Конашенков.

В течение всего периода прекращения огня украинские войска продолжали вести интенсивные обстрелы населенных пунктов и российских позиций, выпустив сотни снарядов и ракет реактивных систем залпового огня.

Ледовый период Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Laurel Chor

Ответным огнем российских войск украинская артиллерия, из которой велись обстрелы населенных пунктов, подавлена.

Наиболее ожесточенные бои продолжались в районе городов Артёмовск и Соледар, где Минобороны РФ заявило о продвижении и взятии выгодных позиций. Оборонное ведомство также сообщало о боях на Красно-Лиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях.

За время праздников не произошло существенных территориальных изменений. Были тактические успехи российских войск у Соледара и Артёмовска. Наступающее похолодание может привести к активизации боевых действий на всем протяжении фронта , считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, с приходом морозов ситуация может измениться — сказал эксперт «Известиям». — На крупное наступление у ВФУ сил сейчас нет. Но они могут попробовать на второстепенных участках провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, полученной от Запада . Такую тактику мы уже наблюдали в их исполнении летом и осенью под Херсоном и Харьковом. Это будет делаться для того, чтобы ослабить давление на Артёмовск и окрестности и прощупать нашу оборону на второстепенных участках. В свою очередь, российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой.

Ледовый период Последствия обстрела Донецка 7 января 2023 года Фото: ТАСС/Николай Тришин

Отказ от рождественского перемирия демонстрирует неготовность украинской стороны идти сейчас на какие-то компромиссы. При интенсивной накачке западным оружием, включая новейшее, они сохраняют надежду если не победить, то свести дело к «ничьей». Принудить Киев к переговорам можно только крупными победами на поле боя , считает Владислав Шурыгин

365 самолетов

8 января стало известно о новом обмене военнопленных. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащи х, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщили в Минобороны.

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

После завершения в 24 часа 7 января действия режима прекращения огня на Купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское в ЛНР и Синьковка в Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих , боевая машина пехоты, бронетранспортер и два автомобиля, сообщили в Минобороны.

Ледовый период Возвращение 50 российских военнослужащих из плена Фото: Министерство обороны Российской Федерации

В районе Котляровки в Харьковской области и Новоселовского Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника.

На краснолиманском направлении российскими подразделениями нанесены артудары по двум штурмовым группам ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также скоплениям живой силы и техники противника у Макеевки и Стельмаховки в ЛНР. В результате уничтожено более 50 украинских военных , три боевые бронированные машины, пикап и автомобиль.

На донецком направлении российская артиллерия сорвала попытку роты 54-й механизированной бригады ВСУ контратаковать позиции наших войск в направлении населенного пункта Спорное (ДНР). Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и пикап.

На южнодонецком направлении в районе Новомихайловки, Владимировки, Павловки и Нескучного в ДНР пресечены действия диверсионно-разведывательных групп ВСУ, уничтожено более 40 украинских военнослужащих , бронетранспортер и три автомобиля.

Ледовый период Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 95-й десантно-штурмовой и 60-й механизированной бригад ВСУ в районах Красного Лимана и Константиновки, а также 84 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 117 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение артиллерийским расчетам гаубичной батареи 59-й мотопехотной бригады и реактивных систем залпового огня «Град» на огневых позициях в районах населенных пунктов Карловка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Истребительная авиация ВКС России за сутки сбила пять самолетов воздушных сил Украины. В Харьковской области в районе населенного пункта Лозовое сбит украинский истребитель Су-27, а у Изюма — бомбардировщик Су-24.

Два украинских самолета Су-25 сбиты в районах населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс. МиГ-29 уничтожен в районе поселка Весёлое Донецкой Народной Республики.

Ледовый период Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Кременная в ЛНР, Орехов Запорожской области, Степное (ДНР) и города Донецк.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 365 самолетов, 199 вертолетов, 2848 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7449 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7965 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны России.