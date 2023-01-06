Формат «Сармата»: на каком этапе находится разработка российской МБР

Прошедший год стал годом начала летных испытаний и развертывания новейшей российской тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат». Сегодня это самая мощная боевая ракета в мире, и никогда раньше российская промышленность не выпускала столь сложного и уникального по своим возможностям изделия. В том, что вообще такое тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и чем «Сармат» так отличается от других образцов, разбирались «Известия».

История проекта

К 1987 году США сняли с вооружения тяжелую жидкостную МБР «Титан-2», которая несла самую мощную американскую термоядерную боеголовку мощностью 9 мегатонн. В то время на вооружении Ракетных войск стратегического назначения СССР состояли те самые ракеты, которые на Западе называли «Сатана» — семейства Р-36М и Р-36М УТТХ . Они были оснащены как головными частями с мощным термоядерным зарядом в 20 мегатонн, так и разделяющимися головными частями индивидуального наведения — по десять боеголовок мощностью не менее 500 килотонн. В 1988 году им на смену пришла тяжелая ракета Р-36М2 «Воевода», которая стала последней модификацией легендарной «Сатаны».

Фото: commons.wikimedia.org Испытательный запуск американской тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Титан-2»

Для своего времени ракета «Воевода» была венцом научно-технического прогресса : эффективная конструкция с использованием новейших материалов и способов обработки, компьютеризированная система управления, самые мощные по тем временам двигатели, защитное покрытие корпуса, готовность к применению в условиях ядерной атаки — когда вокруг стартовой позиции взрываются вражеские ядерные боеголовки. «Воевода» была лучшей тяжелой МБР 1980-х, которая могла бы нести к цели 14 боевых блоков, но это было запрещено договорами об ограничении стратегических ядерных сил.

И тогда на место, освободившееся от четырех боевых блоков, разместили разнообразные средства преодоления систем противоракетной обороны потенциального противника — легкие и тяжелые ложные цели, системы помех и другие средства маскировки боевого порядка боеголовок «Воеводы». Полноценная разработка этой ракеты началась в 1982 году, и в процессе создания именно в ней закладывалось противодействие родившейся тогда за океаном концепции «Звездных войн» — Стратегической Оборонной Инициативе (СОИ), которая обещала обезглавить советские ракеты из космоса. СОИ не случилось, но «Воевода» была создана в том числе с учетом ее потенциальных возможностей. И стала самой лучшей и самой мощной ракетой РВСН.

Формат Сармата_1 Межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М2 «Воевода» Фото: commons.wikimedia.org

Созданием «Воеводы» занималось Днепропетровское КБ «Южное» — вотчина Михаила Янгеля, создателя всех советских тяжелых ракет семейства Р-16 / Р-36, которые несли и тяжелые термоядерные головные части, и первые разделяющиеся боеголовки. Всё самое совершенное в боевом ракетостроении к началу 1990-х годов было собрано в КБ «Южное». И всё это осталось за пределами России после распада СССР.

В начале 2000-х годов была принята программа перевооружения стратегических ракетных сил России — именно тогда активизировались работы в Московском Институте Теплотехники по разработке многоголовой и более совершенной твердотопливной ракеты «Ярс». НПО машиностроения начало работы по разработке гиперзвукового аэробаллистического боевого блока «4202», который стал ядром боевой системы «Авангард», и в середине 2000-х годов встал вопрос о подготовке замены «Воеводам».

Зачем нужны ракеты такого класса? Если мы можем в 50 сильно защищенных шахтных пусковых установках разместить носители 500 боеголовок, которые могут покинуть позиционный район буквально под ядерным огнем, то это значительно повышает устойчивость и возможности всего нашего встречно-ответного ядерного потенциала.

Формат Сармата_2 Ракета морского базирования типа Р-29РМУ «Синева» на транспортном агрегате Фото: пресс-служба АО «ГРЦ Макеева»

Разработка новой тяжелой ракеты была поручена тем КБ, которые создавали наиболее эффективные жидкостные ракеты. Головным разработчиком «Сармата» стал Государственный Ракетный Центр имени Макеева, который славен очень эффективными ракетами морского базирования типа Р-29РМУ «Синева» и не только. В кооперацию вошло также одно из старейших предприятий ракетной отрасли — НПО Машиностроения (г. Реутов), которое в свое время создавало самые массовые МБР УР-100, а тогда вело работы по гиперзвуковым управляемым боевым блокам. Государственный контракт на выполнение ОКР «Сармат» подписан между ГРЦ им. Макеева и Министерством обороны России в июне 2011 года. Именно с этого времени и ведется разработка новой ракеты.

На финальном этапе

В 2018 году «Сармат» вышел на проведение бросковых пусков на полигоне Плесецк. Они показали верность выбранных для реализации решений — ракета стартовала из переоборудованной «воеводовской» шахтной пусковой установки, плавно выходила на высоту 30–50 м, запускались маршевые двигатели первой ступени, и многотонная машина ложилась на курс. В ходе бросковых испытаний ракеты не покидали полигон и падали на землю в нескольких километрах от пусковой площадки. Но такие пуски позволили проверить весь процесс старта ракеты.

Далее началась подготовка к летным испытаниям. На Красноярском машиностроительном заводе шло изготовление серии ракет — это уже были полноценные «Сарматы», которые могли бы нести и всю свою полезную нагрузку — от полигона Плесецк до целевого полигона Кура на Камчатке или до района Тихого океана «Акватория», куда осуществляются пуски на максимальную дальность.

Формат Сармата_4 Транспортировка тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Фото: ТАСС/Министерство обороны Рф

Кстати, о тактико-технических характеристиках. МБР 15А28 / РС-28 «Сармат» имеет стартовую массу не менее 200 т, дальность действия с максимальной полезной нагрузкой составляет не менее 11 тыс. км. Забрасываемая масса «Сармата» около 10 т, но в нее входит и боевое оснащение, и боевая ступень, которая разводит все боеголовки ракеты по своим траекториям.

Что с боевым оснащением? Классические обычные термоядерные боеголовки обязательно войдут в состав основного варианта «Сармата». Вероятно, их будет не менее десяти, и каждая может быть такой же мощности, как у «Воеводы», т.е. около 500 килотонн. Это 500 тыс. т тротилового эквивалента. Одна такая боеголовка может уничтожить в пыль любую наземную цель. И эти боеголовки «Сармат» будет применять совместно с комплексом средств преодоления вражеской противоракетной обороны (ПРО). Отразить удар такой ракеты будет крайне сложно.

А с меньшим количеством боевых блоков «Сармат» может применяться по глобальной траектории — не по прямому кратчайшему маршруту к цели, а, например, в облет Южного полюса. И тогда удар придет, откуда не ждали. Вероятность пробития ПРО становится еще выше.

Формат Сармата_3 Загрузка баллистической ракеты «Сармат» в шахту перед пуском во время испытаний Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В следующих вариантах «Сармат» будет оснащен гиперзвуковыми маневрирующими боевыми блоками — подобными тем, что сегодня устанавливаются на комплексы «Авангард» . Такие блоки тяжелее и их будет на «Сармате» оценочно от трех до пяти. Такие гиперзвуковые глайдеры современная ПРО пока не умеет поражать, и с ними вероятность успешного преодоления любых оборонительных барьеров приближается к 100%. И это залог неотвратимости ядерного возмездия любому агрессору.

Что в итоге? В 2022 году успешно начаты летные испытания новой тяжелой жидкостной МБР «Сармат». Начаты работы по подготовке стартовых позиций в ракетном соединении в Ужуре (Красноярский край). Стартовало серийное производство ракет на Красноярском машзаводе.