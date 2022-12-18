Мобильная версия: что такое российский стратегический комплекс «Ярс»

В Министерстве обороны России 15 декабря показали заряжание шахтной пусковой установки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс». На следующий день главком Ракетных войск стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил о постановке на боевое дежурство нового полка с мобильными «Ярсами» в Бологом. Перевооружение РВСН на новейшие ракетные комплексы выходит на финишную прямую. Хотя «Ярс» — основа стратегических сил России, это изделие до сих пор окружает ореол тайны. Под этим обозначением скрывается сразу несколько типов ракет с разными задачами. «Известия» разобрались, что же это такое — ракеты семейства «Ярс».

Первый российский

Первой российской межконтинентальной ракетой, которая была принята на вооружение РВСН в 1997 году, стала шахтная твердотопливная межконтинентальная ракета «Тополь-М», созданная Московским институтом теплотехники под руководством академика Ю.С. Соломонова. Разработка началась в конце 1980-х годов — создавался задел для унифицированной твердотопливной ракеты, которая в 1990–2000-е годы должна была заменить и мобильные МБР «Тополь», и большую часть стареющих шахтных МБР легкого и среднего класса.

«Тополь-М» создавался сразу с прицелом на оба типа базирования — для размещения в шахтах и на мобильных транспортерах — пусковых установках. Новые типы твердого топлива, новые конструктивные материалы, новая электроника и более компактные и совершенные термоядерные боевые блоки позволяли одной ракетой закрыть сразу несколько типов — номенклатура вооружений РВСН не должна была пострадать.

Мобильная версия 1 Ракетный комплекс «Тополь-М» Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Первые «Тополи-М» были моноблочными, то есть так же, как и твердотопливные, и мобильные «Тополи», несли одну боеголовку, хотя и более мощную. Но потенциал ракеты позволял вывести на межконтинентальную дальность и несколько более компактных боевых блоков . Указом президента России в 1993 году был дан старт разработке «многоголового» варианта МБР «Тополь-М» — ракеты «Тополь-МР», которая позже получила звучное название «Ярс». И если первый «Тополь-М» создавался для размещения в шахте, то первые «Ярсы» делали сразу мобильными.

Первый испытательный пуск ракеты 15Ж55М «Ярс» был успешно произведен 29 мая 2007 года с мобильной пусковой установки на полигоне Плесецк. В 2009-м было начато серийное производство ракетных комплексов и на опытно-боевое дежурство заступил первый дивизион 54-й гвардейской Тейковской дивизии РВСН. Началось массовое перевооружение полков РВСН с мобильных комплексов «Тополь» на мобильные же «Ярсы». И одновременно шли испытания новых вариантов комплекса.

Ракетная анатомия

Ракета мобильного «Ярса» несет шесть боеголовок малого класса мощности. Малый класс — это термоядерный заряд мощностью более 100 килотонн. Таким образом, одним пуском комплекс накрывает сразу шесть важных целей на площади в сотни и тысячи квадратных километров на дальности до 12 тыс. км.

«Ярс» оснащен самой современной системой управления, которая обеспечивает ему высочайшую точность и возможность применения по скоростным настильным траекториям. Считается, что круговое вероятное отклонение боеголовки ракеты не превышает 150 м. Представьте взрыв 100 тыс. т тротила в 100 м от вражеского штаба — с высокой долей вероятности, от него ничего не останется. Добавим лишь, что почти такие же боеголовки несет и морская ракета «Булава», которая также создана Московским институтом теплотехники и у которой с «Ярсом» много общего и в конструкции, и в топливе, и в системе управления, и в боевом оснащении. Назовем это рачительным отношением МИТа к оснащению стратегических сил ракетным вооружением.

Мобильная версия 2 Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» Фото: ТАСС/Александр Бабенко

В этом году должны были быть полностью сняты с боевого дежурства старые мобильные ракетные комплексы «Тополь». Вышел срок их службы — они сыграли свою роль в формировании мобильной группировки советских и российских стратегических ракет. Именно «Тополя» заменяли мобильные «Тополя-М», «Ярсы» и «Ярсы-С» в последние 12 лет.

Современные российские ракетные войска делают ставку не только на мобильные ракетные комплексы — по-прежнему в РВСН большая группировка межконтинентальных ракет шахтного базирования. Их особенность в использовании высоко защищенных шахт, которые не сможет поразить даже ядерный взрыв, если он произойдет на некотором отдалении от пусковой установки. Первый пуск шахтной МБР 15Ж65М «Ярс» состоялся 24 декабря 2013 года с полигона Плесецк. Одновременно в том же году началось размещение шахтных «Ярсов» в Козельском ракетном соединении — оно продолжается и сегодня.

Нет приема

В 2014 году на испытания выходит мобильный «Ярс-С» — иногда его называют «Ярс-Супер». Западные аналитики сообщают, что он несет более мощные боеголовки среднего класса мощности. Такие боеголовки несколько больше и тяжелее, и их количество на одной ракете меньше, чем на обычном «Ярсе» . Но и мощность таких боеголовок должна быть значительно выше — от 300 до 500 килотонн. Сегодня это самые мощные современные термоядерные боеприпасы. При этом дальность действия и точность не хуже. Считается, что назначение «Ярсов-С» — это наиболее важные и сильно защищенные цели. И да, «Ярс-С» есть как в мобильном, так и в шахтном вариантах.

Главная особенность «Ярса» в том, что эта ракета несет сразу несколько боеголовок, которые в процессе полета распределяются боевой ступенью ракеты — каждая по своей цели . Такой тип оснащения ракеты называется «разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения» (РГЧ ИН или MIRV). Известно, что уже несколько лет в недрах МИТа под руководством академика Соломонова идут работы над революционно новым типом боевого оснащения с индивидуальной боевой ступенью и системой наведения для каждого боевого блока.

Мобильная версия 3 Ракетный комплекс «Ярс» Фото: Министерство обороны РФ

Такая боевая нагрузка обеспечит будущим межконтинентальным ракетам еще большую зону разлета боеголовок: одна ракета сможет избирательно поражать несколько целей на расстоянии в сотни и тысячи километров. Или сможет поражать одну цель, но с разных направлений. Никакая современная противоракетная оборона не сможет противостоять такому оружию.