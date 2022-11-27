Ну и пуск: как шла к серийному производству межконтинентальная ракета РС-28
В России началось серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Об этом 23 ноября сообщил гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. Их характеристики позволяют преодолевать даже самые совершенные системы обороны. Об истории разработки и испытаний мощнейшего комплекса, который будет защищать Россию в ближайшие 40–50 лет, — в материале «Известий».
Тяжелая ракета
«Межконтинентальный ракетный комплекс (МБР) уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — заявил 23 ноября Владимир Дегтярь.
Ранее сообщалось, что серийное производство новейшей тяжелой межконтинентальной ракеты с жидкостными ракетными двигателями 15А28/РС-28 «Сармат», созданной в ГРЦ имени Макеева, будет развернуто на Красноярском машиностроительном заводе. Он производил космические ракеты-носители серии «Космос» и баллистические ракеты для подводных лодок «Синева». Для сборки «Сарматов» на заводе заранее построили новые цеха, где в идеальной чистоте идет сборка и установка в транспортно-пусковые контейнеры самых больших и самых мощных боевых ракет современности.
Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний
Дальность действия 15А28/РС-28 «Сармат» по «классическим» траекториям в нашем полушарии должна составить не меньше 11 тыс. км. На такое расстояние он сможет «забросить» 10 т полезной нагрузки, в которую входят боевая ступень и боеголовки. Но благодаря своей мощности «Сармат» способен поразить цель и по более длинной, необычной траектории через Южное полушарие. У потенциальных противников на том направлении отсутствуют средства противоракетной обороны.
В «южном» варианте применения масса боевой нагрузки станет меньше, но всё равно позволит нанести удар несколькими боеголовками на каждой ракете. Ни один из стоящих на вооружении в мире комплексов МБР на такое не способен.
Считается, что точность «Сармата» должна быть очень высокой — размер допустимого промаха вряд ли превышает 150 м. При этом комплект термоядерных боеголовок дополнен богатым набором средств преодоления противоракетной обороны, чтобы обмануть любую ПРО.
В этом году 20 апреля с пусковой установки на площадке «Юбилейная» ракетного полигона в Плесецке был выполнен первый и сразу успешный пуск тяжелой МБР «Сармат». Ракета прошла все точки маршрута и доставила свою смертоносную нагрузку из нескольких боевых блоков на полигон Кура на Камчатке.
Долгий проект
Работы над проектом «Сармат» начали в конце 2000-х годов кооперацией российских ракетных конструкторских бюро. В нее вошли ГРЦ имени Макеева, который до того занимался в основном морскими ракетами, и НПО машиностроения из Реутово, которое вело работы по теме «Авангарда» с аэробаллистическим гиперзвуковым боевым оснащением собственных межконтинентальных ракет УР-100НУТТХ. Компетенции специалистов этих конструкторских бюро удачно дополняли друг друга.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области
С самого начала проекта новую ракету разрабатывали как будущую потенциальную замену состоящих на вооружении РВСН России тяжелых стратегических Р-36М2 «Воевода», разработанных в конце 1980-х годов КБ «Южное» из украинского Днепропетровска. Этим МБР, известным за рубежом под обозначением «Сатана», регулярно продляли срок службы, но до начала 2020-х надо было принять решение об их дальнейшей судьбе.
В 2012-м прошел большой научно-технический совет по новой тяжелой ракете «Сармат», и в том же году Минобороны России одобрило эскизный проект ракеты. Началась ее полномасштабная разработка. Наконец в 2014 году стало ясно, что какого-то позитивного взаимодействия с украинскими разработчиками не получится и «Воеводы» придется в начале 2020-х снять с вооружения. Программа создания «Сармата» получила импульс к своему ускоренному развитию.
В 2015 году началась сборка прототипов ракеты для проведения бросковых пусков и отработки технологии производства столь крупного изделия. Особенность новой ракеты состояла в том, что она была полностью российской и ранее столь крупных военных изделий отечественная промышленность не создавала. Пришлось осваивать новые технологии производства и уникального корпуса тяжелой МБР, и двигательной установки, и системы управления.
В 2017–2018 годах состоялись первые бросковые пуски прототипов. Их выполняли на полигоне Плесецк. Испытывали старт ракеты, работу порохового аккумулятора давления, который мягко выталкивает ракету из шахтной пусковой установки на высоту 30 м. Проверяли также запуск маршевых двигателей первой ступени и первые десятки секунд работы системы управления ракеты. Ракета стартовала, ложилась на маршрут и далее после выключения двигателей падала в безлюдной зоне отчуждения.
В последние годы были испытаны все наземные средства ракетного комплекса и большая часть, собственно, ракеты. Далее очередь была за летными испытаниями «Сармата», без которых он не может быть принят на вооружение. Первое из них завершилось успешно, но новинке еще предстоит целый цикл тестовых пусков.
Ближние планы
18 ноября 2022 года главком ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о том, что первый пуск продемонстрировал успех летных испытаний ракетного комплекса «Сармат». Озвученные ранее президентом Владимиром Путиным планы постановки первых пусковых «Сарматов» на боевое дежурство в декабре 2022 года подтверждены.
Президент РФ Владимир Путин наблюдает по видеосвязи за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
Развертывание группировки МБР «Сармат» вместо «Воевод» в этом году только начнется и будет продолжаться не меньше трех-пяти лет. Новые ракеты поставят на вооружение в Ужуре на юге Красноярского края и в Домбаровском под Оренбургом. Под них оборудуют не менее 50 шахтных пусковых установок. К слову, на осенних космических снимках в сервисе Google Earth видна высокая готовность пусковых установок в первом ракетном полку ракетного соединения в Ужуре к приему двух ракет.
За ближайшие три-пять лет «Сармат» должен полностью завершить свои летные испытания и получить несколько вариантов боевого оснащения: классическое со свободно летящими боевыми блоками (аналогичное боевому оснащению «Воевод») и перспективное с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками от НПО машиностроения. Последнее сегодня не сможет поразить ни одна противоракетная оборона.
В гиперзвуковом варианте полет боевых блоков выполняется по настильной невысокой траектории. На космической скорости он летит по границе атмосферы с возможностью выполнять маневры как по высоте, так и по направлению. Обнаружить такой боеприпас смогут заметно позже, чем обычный баллистический, а поразить из-за маневрирования его практически невозможно. Ни одна из имеющихся или перспективных систем противоракетной обороны не готова противостоять «Сарматам».