Ну и пуск: как шла к серийному производству межконтинентальная ракета РС-28

В России началось серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат» . Об этом 23 ноября сообщил гендиректор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь. Их характеристики позволяют преодолевать даже самые совершенные системы обороны. Об истории разработки и испытаний мощнейшего комплекса, который будет защищать Россию в ближайшие 40–50 лет, — в материале «Известий».

Тяжелая ракета

«Межконтинентальный ракетный комплекс (МБР) уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — заявил 23 ноября Владимир Дегтярь.

Ранее сообщалось, что серийное производство новейшей тяжелой межконтинентальной ракеты с жидкостными ракетными двигателями 15А28/РС-28 «Сармат», созданной в ГРЦ имени Макеева, будет развернуто на Красноярском машиностроительном заводе . Он производил космические ракеты-носители серии «Космос» и баллистические ракеты для подводных лодок «Синева». Для сборки «Сарматов» на заводе заранее построили новые цеха, где в идеальной чистоте идет сборка и установка в транспортно-пусковые контейнеры самых больших и самых мощных боевых ракет современности.

Ну и пуск Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Дальность действия 15А28/РС-28 «Сармат» по «классическим» траекториям в нашем полушарии должна составить не меньше 11 тыс. км . На такое расстояние он сможет «забросить» 10 т полезной нагрузки, в которую входят боевая ступень и боеголовки. Но благодаря своей мощности «Сармат» способен поразить цель и по более длинной, необычной траектории через Южное полушарие . У потенциальных противников на том направлении отсутствуют средства противоракетной обороны.

В «южном» варианте применения масса боевой нагрузки станет меньше, но всё равно позволит нанести удар несколькими боеголовками на каждой ракете. Ни один из стоящих на вооружении в мире комплексов МБР на такое не способен.

Считается, что точность «Сармата» должна быть очень высокой — размер допустимого промаха вряд ли превышает 150 м . При этом комплект термоядерных боеголовок дополнен богатым набором средств преодоления противоракетной обороны, чтобы обмануть любую ПРО.

Ну и пуск Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В этом году 20 апреля с пусковой установки на площадке «Юбилейная» ракетного полигона в Плесецке был выполнен первый и сразу успешный пуск тяжелой МБР «Сармат» . Ракета прошла все точки маршрута и доставила свою смертоносную нагрузку из нескольких боевых блоков на полигон Кура на Камчатке.

Долгий проект

Работы над проектом «Сармат» начали в конце 2000-х годов кооперацией российских ракетных конструкторских бюро . В нее вошли ГРЦ имени Макеева, который до того занимался в основном морскими ракетами, и НПО машиностроения из Реутово, которое вело работы по теме «Авангарда» с аэробаллистическим гиперзвуковым боевым оснащением собственных межконтинентальных ракет УР-100НУТТХ. Компетенции специалистов этих конструкторских бюро удачно дополняли друг друга.

Ну и пуск Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

С самого начала проекта новую ракету разрабатывали как будущую потенциальную замену состоящих на вооружении РВСН России тяжелых стратегических Р-36М2 «Воевода», разработанных в конце 1980-х годов КБ «Южное» из украинского Днепропетровска . Этим МБР, известным за рубежом под обозначением «Сатана», регулярно продляли срок службы, но до начала 2020-х надо было принять решение об их дальнейшей судьбе.

В 2012-м прошел большой научно-технический совет по новой тяжелой ракете «Сармат», и в том же году Минобороны России одобрило эскизный проект ракеты. Началась ее полномасштабная разработка. Наконец в 2014 году стало ясно, что какого-то позитивного взаимодействия с украинскими разработчиками не получится и «Воеводы» придется в начале 2020-х снять с вооружения . Программа создания «Сармата» получила импульс к своему ускоренному развитию.

В 2015 году началась сборка прототипов ракеты для проведения бросковых пусков и отработки технологии производства столь крупного изделия. Особенность новой ракеты состояла в том, что она была полностью российской и ранее столь крупных военных изделий отечественная промышленность не создавала . Пришлось осваивать новые технологии производства и уникального корпуса тяжелой МБР, и двигательной установки, и системы управления.

Ну и пуск Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В 2017–2018 годах состоялись первые бросковые пуски прототипов . Их выполняли на полигоне Плесецк. Испытывали старт ракеты, работу порохового аккумулятора давления, который мягко выталкивает ракету из шахтной пусковой установки на высоту 30 м. Проверяли также запуск маршевых двигателей первой ступени и первые десятки секунд работы системы управления ракеты. Ракета стартовала, ложилась на маршрут и далее после выключения двигателей падала в безлюдной зоне отчуждения.

В последние годы были испытаны все наземные средства ракетного комплекса и большая часть, собственно, ракеты . Далее очередь была за летными испытаниями «Сармата», без которых он не может быть принят на вооружение. Первое из них завершилось успешно, но новинке еще предстоит целый цикл тестовых пусков .

Ближние планы

18 ноября 2022 года главком ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал о том, что первый пуск продемонстрировал успех летных испытаний ракетного комплекса «Сармат» . Озвученные ранее президентом Владимиром Путиным планы постановки первых пусковых «Сарматов» на боевое дежурство в декабре 2022 года подтверждены.

Ну и пуск Президент РФ Владимир Путин наблюдает по видеосвязи за испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Развертывание группировки МБР «Сармат» вместо «Воевод» в этом году только начнется и будет продолжаться не меньше трех-пяти лет . Новые ракеты поставят на вооружение в Ужуре на юге Красноярского края и в Домбаровском под Оренбургом. Под них оборудуют не менее 50 шахтных пусковых установок. К слову, на осенних космических снимках в сервисе Google Earth видна высокая готовность пусковых установок в первом ракетном полку ракетного соединения в Ужуре к приему двух ракет.

За ближайшие три-пять лет «Сармат» должен полностью завершить свои летные испытания и получить несколько вариантов боевого оснащения: классическое со свободно летящими боевыми блоками (аналогичное боевому оснащению «Воевод») и перспективное с гиперзвуковыми управляемыми боевыми блоками от НПО машиностроения . Последнее сегодня не сможет поразить ни одна противоракетная оборона.

В гиперзвуковом варианте полет боевых блоков выполняется по настильной невысокой траектории. На космической скорости он летит по границе атмосферы с возможностью выполнять маневры как по высоте, так и по направлению. Обнаружить такой боеприпас смогут заметно позже, чем обычный баллистический, а поразить из-за маневрирования его практически невозможно. Ни одна из имеющихся или перспективных систем противоракетной обороны не готова противостоять «Сарматам».