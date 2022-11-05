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Стратегическое решение: что даст России новая лодка проекта «Борей-А»

Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» в рамках госиспытаний выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава»
Фото: Пресс-служба «Севмаш»
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В конце октября из Северодвинска в Белое море в третий раз на ходовые испытания вышел подводный стратегический ракетоносец «Генералиссимус Суворов» проекта 955А «Борей-А». Это третий корабль модернизированной серии, которая в ближайшие десятилетия станет основой морской составляющей ядерной триады России. Что представляет собой стратегический ракетоносец «Борей-А», чем отличается от обычных «Бореев» и что протестировал «Генералиссимус Суворов» 3 ноября — в материале «Известий».

Третий пошел

«Генералиссимус Суворов» (заводской номер 206) стал третьей ракетной атомной подлодкой проекта 955А «Борей-А». Первые два корабля этой серии — К-549 «Князь Владимир» и К-552 «Князь Олег» — были приняты российским флотом в 2020 и в 2021 годах. Следом за «Генералиссимусом Суворовым» строится еще четыре лодки проекта и в ближайшие месяцы возможна закладка еще двух ракетоносцев. Итого ВМФ России в 2020-е годы может получить девять «стратегов» проекта «Борей-А», которые дополнят уже принятые флотом три атомные лодки изначального проекта 955 «Борей». Всего в этом семействе таким образом будет 12 атомных ракетоносцев.

Их общепринятое название «Подводные лодки атомные с баллистическими ракетами» или ПЛАРБ. В ВМФ России их называют РПКСН — «Ракетные подводные крейсера стратегического назначения».

Стратегическое решение 1
Запуск ракеты «Булава»

Запуск ракеты «Булава»

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Основное оружие подводных лодок семейства «Борей» — это 16 межконтинентальных баллистических ракет 3М-30 «Булава» разработки Московского института теплотехники. Сегодня «Булава» — одна из самых высокоэффективных твердотопливных баллистических ракет в мире. Три маршевых ступени, ступень разведения боевой нагрузки и от трех до шести боевых блоков индивидуального наведения. Каждый такой блок ракетой направляется в свою цель и несет термоядерный заряд мощностью 150 килотонн.

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Для того чтобы все блоки без потерь дошли до цели, «Булава» может нести комплекс средств преодоления противоракетной обороны. Это могут быть легкие надувные ложные цели, которые маскируют боевые блоки на заатмосферном участке траектории. А могут применяться и тяжелые ложные цели, которые входят в атмосферу вместе с боевыми блоками и принимают на себя удары последнего рубежа противоракетной обороны.

96 боевых блоков в одном залпе может отправить к цели такая ракетная подводная лодка. А 12 «Бореев» могут держать на боевом дежурстве суммарно до 1152 боеголовок.

Долгая дорога в море

Головную лодку проекта «Борей» — К-535 «Юрий Долгорукий» — заложили в Северодвинске 2 ноября 1996 года, 26 лет назад. Лодку строили под ракеты ГРЦ имени Макеева из Миасса «Барк» до 1998 года, когда было принято решение о замене «Барка» на унифицированную с новейшей тогда МБР «Тополь-М» «Булаву».

Московский институт теплотехники в трудное время зашел «с козырей» — унификация по ракете, по боевому оснащению, экономия и высокая эффективность новых типов твердого топлива, помноженные на огромный опыт МИТа в разработке компактных межконтинентальных ракет. И «Борей» начали переделывать под «Булаву». Попутно, понимая, что ресурсов на строительство лодок с нуля нет, было принято решение, которое позволило выпустить серию ПЛАРБ проекта 955 — в их конструкции использовали корпусные детали недостроенных и списываемых атомоходов других проектов. Этот компромисс позволил выпустить первые «Бореи» в море и довести строительство серии до конца.

Стратегическое решение 2
Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий»

Экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПКСН) «Юрий Долгорукий»

Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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В 2003 году «Юрий Долгорукий» был перезаложен на ПО «Севмаш» в Северодвинске, и первые три «Борея» флот получил в 2012, 2013 и в 2014 годах. Одновременно успешно были завершены драматические испытания «Булавы», которые поначалу шли тяжело — с авариями. Но в итоге и «Бореи», и «Булаву» флот получил.

В течение 2000-х годов шли работы над новым проектом «Борей-А», который «Севмаш» должен был строить полностью с нуля, только российским и без всяких конструктивных компромиссов. Более совершенная конструкция корпуса, полностью новое оборудование, современная электроника — никаких заимствований от предыдущих проектов.

Визуально «Бореи-А» заметно отличаются от старых «Бореев» — другие обводы корпуса, изменена «рубка», изменены горизонтальные рули и киль, который стал цельноповоротным. «Борей-А» стал еще менее шумным, чем лодки базового проекта. Более совершенное гидроакустическое оборудование и торпедное вооружение позволяют не только обороняться от вражеских подводных лодок, но и вступать в дуэльные поединки почти на равных. Конечно, основная задача ПЛАРБ — это несение стратегического ракетного арсенала и точное применение его в ответном или ответно-встречном ядерном ударе.

Головной «Борей-А» К-549 «Князь Владимир» несет службу на Северном флоте. Первый серийный корабль проекта — К-552 «Князь Олег» — на Тихом океане. Вторая серийная и третья вообще субмарина проекта — «Генералиссимус Суворов» — спущена на воду в январе этого года и с июля проходит ходовые испытания в Белом море. В промежутках между испытательными выходами корабль возвращается на «Севмаш» для устранения выявленных замечаний — это обычная практика при строительстве кораблей. И вот сейчас, когда «Генералиссимус Суворов» в третий раз вышел в море, в рамках госиспытаний он успешно выполнил стрельбу ракетой «Булава» по полигону Кура, заявили 3 ноября в Минобороны.

Стратегическое решение 3
Экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий», с которого производится запуск ракет «Булава» по полигону Кура

Экипаж подводного крейсера «Юрий Долгорукий», с которого производится запуск ракет «Булава» по полигону Кура

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Полигон Кура на Камчатке был готов к приему боеголовок. Трасса пролета ракеты тоже. Все необходимые районы в Белом море и по трассе очистили от гражданских самолетов. Даже наши заокеанские «партнеры» держали в воздухе свои «кобры дейн», которые следили за приходом боеголовок на Куру. Пуск «Булавы» должен завершить испытания ПЛАРБ и обеспечить получение флотом шестого «Борея».

Производственный цикл подводной лодки такого класса достаточно продолжительный. Сложность современных субмарин дает себя знать — при слаженной работе сотен предприятий-смежников и бесперебойных поставках комплектующих и материалов цикл выпуска ПЛАРБ составляет около семи лет, с момента закладки и до получения атомохода флотом. И, конечно, атомные подводные ракетоносцы остаются и останутся одним из наиболее устойчивых компонентов стратегической ядерной триады — их сложно обнаружить и уничтожить, а удар они могут нанести решающий. И это не изменится в ближайшие десятилетия — благодаря «Бореям-А».

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