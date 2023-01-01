Охота на море: как укрепляется оборона северо-востока России

Чукотка, Камчатка, Якутия, Курильские острова — северо-восток России обладает огромными природными ресурсами, но и сложными климатическим условиями. Геополитическая обстановка диктует необходимость защищать страну со всех сторон, включая Дальний Восток. О том, где сегодня стоят наши «Бастионы», а где их не хватает, как ВМФ СССР устраивал базу на острове Симушир, какие корабли скоро будут охранять Охотское море, а какие уже охраняют, — в материале военного историка Дмитрий Болтенкова.

Ракетный барьер

С началом специальной военной операции увеличилось количество требований и претензий к России по всем направлениям со стороны разного рода недружественных государств. Дошло до того, что официальные лица США начали оспаривать принадлежность острова Врангеля к России. Они, вероятно, забыли, как советские пограничники американцев и канадцев в 1920 годах «за ухо» выводили с островов Врангеля и Ратманова. Ну а наглые японские требования насчет Курильских островов исключают какую-либо возможность заключения с этой страной мирного договора.

Россия затратила огромные материальные и людские ресурсы для создания и освоения такого морского транспортного маршрута, как Северный морской путь (СМП), и теперь вправе его считать своим национальным достоянием и не пускать на него всех желающих бесплатно. Ряд стран и политиков пытается это оспорить и требует перевести СМП под некую международную юрисдикцию. В районе Чукотки как раз и имеется восточный вход на Севморпуть.

Охота на море 1 Атомный контейнеровоз Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вообще, в ходе ведения СВО противник в лице западных стран весьма креативно наносит удары по территории России, идет на любые провокации и диверсии. Один подрыв «Северных потоков» чего стоит. Становится очевидно, что необходимо тщательнее охранять как природные, так и биологические ресурсы наших отдаленных территорий. Нельзя исключать высадки на территорию Чукотки диверсионного отряда. Такое посягательство необходимо пресекать на корню.

Другой большой угрозой для России представляется несанкционированное появление отряда боевых кораблей недружественных стран в водах, которые страна считает своими. Соответственно, РФ надо строить защитные бастионы, отрабатывать переброску войск и кораблей в отдаленные регионы Северного Ледовитого океана.

Сегодня силы Восточного военного округа и входящих в него Тихоокеанского флота и Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России постоянно получают новые виды оружия и военной техники . На Дальний Восток приходят новые подлодки и корабли. Силы округа постоянно принимают участие в разнообразных боевых учениях.

Одним из самых знаменательных событий ушедшего года стало укрепление «Восточного ракетного вала». Так можно назвать создаваемый на Камчатке, Курилах и Сахалине ракетный барьер из береговых ракетных комплексов . В 2022 году Министерство обороны России получило два комплекса подвижного ракетного «Бастиона». Один из них в начале декабря был размещен на острове Парамушир. Год назад другой дивизион «Бастионов» был размещен на острове Матуа.

Таким образом, идет развертывание боевых систем, перекрывающих ракетных огнем Курильские проливы центральной и северной частей Курильской гряды. Наряду с комплексами, развернутыми на островах Итуруп и Кунашир, получается полное перекрытие Курильских проливов. Пока удивительно, что главкомат ВМФ не проводит исследований на предмет возрождения своего бывшего пункта базирования на острове Симушир.

Охота на море 2 Итуруп — остров южной группы Большой гряды Курильских островов Фото: ТАСС/Татьяна Яшукова

СССР в свое время затратил немалые ресурсы на создание этой базы. Несколько тысяч тонн взрывчатки ушло на то, чтобы на острове появилась удобная бухта. Центральное расположение острова среди Курильской гряды прямо так и просится на размещение еще одного дивизиона «Бастионов» . Вместе с ракетными комплексами на Сахалине получается гарантированное закрытие Охотского моря от боевых кораблей недружественных стран.

Пока же на Чукотке нет постоянно развернутых дивизионов с «Бастионами», но их появление в таких местах, как Анадырь или остров Врангеля, — это вопрос, можно быть уверенными, ближайшего будущего.

Само же Охотское море — это та зона, где в случае войны будут базироваться ракетные подводные крейсеры типа «Борей». Эти лодки считаются стратегическим резервом Верховного главнокомандования при случае ядерной войны, и их сохранение будет одной из основных задач Тихоокеанского флота.

Сейчас в составе 25-й дивизии подводных ракетоносцев уже есть три таких крейсера: «Александр Невский», «Владимир Мономах» и «Князь Олег». 29 декабря 2022 года в состав ВМФ был принят еще один крейсер — «Генералиссимус Суворов». В 2023 году он перейдет по СМП в пункт базирования в Вилючинске . Осенью же 2022 года «Князь Олег» и ударная подводная лодка проекта 885М «Новосибирск» прибыли на Дальний Восток. «Новосибирск» стала первой современной ударной подводной лодкой на Камчатке более чем за 25 лет. Предыдущим был младший «собрат» «Курска» — лодка «Томск». 29 декабря 2022 года был поднят и флаг на крейсере «Император Александр III». Ведется достройка ударной подводной лодки проекта 885М «Красноярск» и ряда других.

Сила Камчатки

В 2023 году усиление камчатских подводных сил продолжится. Интересно отметить, что в Приморье на заводе «Звезда» в Большом Камне идет процесс модернизации нескольких лодок проекта 949А, в частности «Иркутска» и «Челябинска», под ракетные комплексы «Калибр» и «Циркон». При этом две аналогичные остающиеся в строю лодки Северного флота серьезным модернизационным работам не подвергаются.

Также подводники Камчатки скоро получат лодки-носители разнообразных беспилотных аппаратов, включая мегаторпеды «Посейдон». Речь идет о лодках «Белгород» (уже принята в состав ВМФ) и «Хабаровск». Таким образом, пугало для американских военных моряков времен холодной войны под названием «змеиное гнездо советских подводников» возрождается в новом качестве. Особо надо отметить, что до прихода лодок был проведен огромный объем работы по подготовке их места базирования, решения вопросов охраны и снабжения. Для противолодочной обороны охотского бастиона не мешало бы развернуть и бригаду неатомных подводных лодок. У ударных субмарин проекта 855М в случае войны будут другие задачи.

В советское время в бухте Нагаево в Магадане базировалась 171-я бригада подводных лодок. Ее целью было вести противолодочные операции в Охотском море для защиты советских ракетоносцев. Между прочим, условия в этом пункте базирования в зимнее время были самыми тяжелыми среди всех возможных.

Охота на море 3 Военные учения «Восток-2022» в Приморском крае Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Боевая подготовка в арктических условиях ведется постоянно. В сентябре 2022 году в ходе учений «Восток-2022» проводились совместные ракетные стрельбы корвета «Гремящий» и сил береговой обороны с острова Матуа. Вслед за ними в августе-сентябре 2022 года были проведены комплексные учения «Умка-2022». В ходе этих маневров состоялись совместные стрельбы лодок «Новосибирск» и «Омск», а также ракетного дивизиона, вооруженного комплексом «Бастион». Сам этот комплекс был переброшен на расстояние порядка 1300 км. Более чем тысячекилометровым переходом по Чукотской тундре испытали ряд перспективных образцов вездеходов. Такая техника нужна для переброски войск на отдаленные территории.

Интересной особенностью учений было отслеживание жизнедеятельности медведей на острове Врангеля с помощью беспилотников. Такие наработки могут быть использованы и для поиска террористов в сложных северных условиях.

Арктический маневр

Сама отработка переброски войск в отдаленные районы северо-востока разными видами транспорта — одна из главных задач боевой подготовки. Перспективно и развертывание на Чукотке специальных подразделений береговой обороны, способных максимально быстро обнаружить появившегося противника и либо его уничтожить, либо блокировать до подхода основных сил.

Кстати, о корвете «Гремящий». На Камчатке раньше базировалось много крупных боевых кораблей до ракетных крейсеров включительно. Последние же 20 лет состав надводных сил Камчатки представляли собой малые ракетные и противолодочные корабли, то есть корабли третьего ранга. С приходом же «Гремящего» в составе надводных сил Объединенного командования войск и сил на северо-востоке России появились и корабли уже второго ранга. Вместе с «Гремящим» должен был прийти и корвет «Проворный», но из-за пожара его приход на ТОФ откладывается примерно до 2024 года.

Охота на море 4 Корвет «Гремящий» из состава отряда кораблей Тихоокеанского флота Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Вместе с тем Амурский судостроительный завод строит большую партию корветов. Не менее двух таких кораблей придут на Камчатку для формирования полноценной боевой группы из четырех корветов. На смену же тральщикам еще советской эпохи в составе сил на Камчатке есть два новых «Александрита»: «Яков Баляев» и «Петр Ильичев». Обновляются и другие надводные элементы Камчатской флотилии.