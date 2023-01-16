 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава YASNO ДТЭК Коваленко сообщил об огромном дефиците электроэнергии на Украине
Мир
СК проверит видео с издевательствами над российскими пленными
Армия
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Армия
Рядовой Сапрунов вывел из-под огня машину с боеприпасами и получил медаль «За отвагу»
Армия
Самолеты А-50У обнаружили большинство уничтоженных украинских истребителей
Туризм
Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия могут стать безвизовыми для россиян
Мир
Вахтанга Кикабидзе похоронят 19 января на Верийском кладбище Тбилиси
Мир
The Times узнала о возможном примирении принца Гарри с семьей до коронации Карла III
Политика
Захарова прокомментировала антироссийские санкции Киева
Мир
Все 72 человека на борту упавшего в Непале самолета погибли
Мир
Президент Хорватии уличил США и НАТО в ведении войны против России через Украину
Мир
Три учения ОДКБ из четырех пройдут в сентябре в Белоруссии
/

«Город — это наша стихия, и тягаться с нами здесь бесполезно»

Как шли бои за Соледар и насколько сложно было его освободить
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе двухнедельной операции бойцы ЧВК «Вагнер» освободили город Соледар в Донецкой Народной Республике. На его улицах уже спокойно, проходит зачистка разветвленной сети соляных шахт, а активные бои переместились за черту города — слышна работа артиллерии и очереди тяжелых пулеметов. В Соледаре украинские боевики не в первый раз в ходе СВО попытались использовать для создания линии обороны жилую застройку, прикрываясь мирными жителями и инфраструктурой. Корреспонденты «Известий» побывали в освобожденном городе вместе с сотрудниками ЧВК, узнали, как шли бои, какая тактика при этом использовалась и о чем говорит «ассортимент» трофейного оружия.

Рвать дистанцию

— Сейчас предприятие находится под полным нашим контролем и здесь уже условно безопасная зона, кроме артиллерийского обстрела вам более ничего не угрожает, — сотрудник ЧВК «Вагнер» объясняет обстановку у входа в рудники «Артемсоль».

Рядом с въездом на предприятие — бывшая позиция украинского тяжелого пулемета. Лежат короба от итальянских и немецких патронов к нему. Сам же пулемет был американским. От позиции вдоль улицы на протяжении 30–50 м видим гильзы от пулемета, вмерзшие в лед. Судя по всему, кто-то из боевиков пытался отойти с уничтоженной позиции, отстреливаясь.

город- это наша стихия
патроны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Здесь же здание, использовавшееся как расположение боевиков, но разрушенное точным ударом артиллерии. Попадание пришлось почти в центр крыши. Внутри всё выгорело, от тлеющих углей до сих пор поднимается дымок.

— Мы столкнулись с действительно серьезным противником и серьезным сопротивлением украинских националистов. Но могу сказать одно: мы, несмотря на весь их профессионализм, превосходим их по всем статьям. Город — это наша стихия, и с нами тягаться здесь бесполезно! — продолжает свой рассказ боец ЧВК.

Практически все «музыканты» говорят, что в ближнем городском бою они сильнее противника, их преимущество в полной мере реализуется, когда удается «порвать дистанцию». Но для этого требуется грамотная тактика, координация отрядов между собой, с артиллерией и авиацией.

город- это наша стихия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

— Артиллерия отрабатывает огневые точки, и пока украинские боевики не успевают поднять голову, мы производим штурм дома. Сразу бросаемся в бой, они не успевают понять, что происходит. В такие моменты мы быстрее, мы резче, мы более подготовлены, — объясняет наш собеседник успех штурмовых групп «Вагнера».

Мирный щит

В Соледаре украинские боевики в очередной раз пытались использовать жилую застройку для создания линии обороны, прикрытой мирными жителями и инфраструктурой. Но превратить город в инженерном смысле в единый укрепленный район ВФУ не успели. Все восемь лет, которые длилось перемирие после подписания Минских соглашений, Соледар считался для украинских формирований тыловым населенным пунктом. С началом СВО они пытались выстроить здесь укрепрайон, но не успели.

город- это наша стихия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На одном из краев жилой застройки, например, видны ходы сообщения и окопы, проложенные прямо по газонам у жилых домов, и пара сделанных в спешке противотанковых ежей. Задумка украинских командиров видна, но, к счастью, они не успели реализовать ее в полной мере. Один из недоделанных и брошенных украинских окопов мирные жители использовали, чтобы похоронить соседей, не имея возможности копать мерзлую землю. В конце хода сообщения два небольших самодельных креста, которые не сразу и заметишь.

Встречаются и подготовленные огневые точки. Одну из них видим на объекте критической инфраструктуры города, который украинские боевики также использовали для обороны. В стенах выбиты бойницы для снайперов и пулеметчиков, вдоль бетонного забора — окопы, между зданиями — позиция автоматического гранатомета.

город- это наша стихия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Становится понятно, что бойцы ВФУ и не пытались сохранить город и его жителей, вне зависимости от итога боев. И, конечно, эвакуацией мирного населения никто не занимался. Наоборот, по свидетельствам жителей, украинские военные не давали им эвакуироваться, оставив в роли живого щита. Только после освобождения города штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли оказать помощь жителям и всего за несколько дней провести их эвакуацию в безопасные районы.

Система сдержки: ВС России активизировали бои под Кременной
Наступательные действия в этом районе оттягивают силы ВФУ и не дают перебросить подкрепления под Артемовск

— Постарались дать им максимум теплых вещей, одеяла, накормить, напоить... Да, люди ждали нас, и они дождались. И я думаю, те, кто еще ждет нас [на оккупированной территории]… не думаю, а уверен: они дождутся нас и мы придем, — заканчивает один из сотрудников «Вагнера» рассказ о том, что происходило с жителями в кварталах Соледара, пока мы идем через центральные улицы города.

Соль войны

Сейчас бои на улицах города полностью завершены. Но Соледар имеет уникальную систему подземных выработок соли, где действующие шахты смыкаются с закрытыми и даже с подземными санаториями, в которых лечили проблемы с дыханием. Отступая из города, ВФУ взорвали входы в шахты, но, конечно, не все. По дороге мы видим, как штурмовые группы двигаются на зачистку подземных комплексов, где им, возможно, предстоит столкнуться с противником в темноте туннелей на глубине 300 м. На поверхности же бои переместились уже за черту города, слышна работа артиллерии и очереди тяжелых пулеметов.

город- это наша стихия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
Российские войска близки к полному освобождению города

Среди трофеев всё реже попадаются боеприпасы и оружие советских образцов. И даже они по большей части теперь импортные. Встречаем болгарские патроны для советских пулеметов и выстрелы к подствольным гранатометам. На части из них на корпусе нет маркировок производителя, только небольшой значок на взрывателе. Эти гранаты завозились в страну еще до СВО, когда после череды скандалов с незаконными поставками оружия их выдавали за произведенные непосредственно на Украине.

А вот автоматический гранатомет и несколько коробов гранат к нему — американские. Их поставляли на Украину незадолго до СВО, якобы как часть комплекта патрульных катеров, а не для применения в Донбассе. Вперемешку лежат короба для натовских единых пулеметов. Часть из новых новые, судя по маркировкам — европейского производства. Рядом с ними ящик с картонными упаковками лент времен войны во Вьетнаме. Это уже подарок Киеву от США. Даже 120-мм минометные мины и те прибыли из-за океана.

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Астрахань

Судя по всему этому пестрому интернационалу, советские запасы и боеприпасы собственного производства на Украине подходят к концу. Немалую роль в этом сыграли успешные российские удары по складам и инфраструктуре ВПК.

Освобождение Соледара и дальнейшее продвижение штурмовиков ЧВК «Вагнер» значительно осложняют положение артемовской группировки противника, миф о непобедимости которой украинские политики и пропагандисты создавали несколько месяцев. Западные поставщики оружия требовали если не побед, то хотя бы отсутствия поражений.

город - это наша стихия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Стоит отметить, что если бы украинские боевики начали отход из города, а не оставались в нем до конца ради политических интересов и «картинки» для украинских СМИ, то они могли бы успешно закрепиться на других рубежах, выровнять фронт и подготовиться к обороне. Но сотни украинских боевиков, точное количество которых еще предстоит установить, были обменяны украинским правительством на политические дивиденды.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023