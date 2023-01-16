«Город — это наша стихия, и тягаться с нами здесь бесполезно»

В ходе двухнедельной операции бойцы ЧВК «Вагнер» освободили город Соледар в Донецкой Народной Республике. На его улицах уже спокойно, проходит зачистка разветвленной сети соляных шахт, а активные бои переместились за черту города — слышна работа артиллерии и очереди тяжелых пулеметов. В Соледаре украинские боевики не в первый раз в ходе СВО попытались использовать для создания линии обороны жилую застройку, прикрываясь мирными жителями и инфраструктурой. Корреспонденты «Известий» побывали в освобожденном городе вместе с сотрудниками ЧВК, узнали, как шли бои, какая тактика при этом использовалась и о чем говорит «ассортимент» трофейного оружия.

Рвать дистанцию

— Сейчас предприятие находится под полным нашим контролем и здесь уже условно безопасная зона, кроме артиллерийского обстрела вам более ничего не угрожает, — сотрудник ЧВК «Вагнер» объясняет обстановку у входа в рудники «Артемсоль».

Рядом с въездом на предприятие — бывшая позиция украинского тяжелого пулемета. Лежат короба от итальянских и немецких патронов к нему. Сам же пулемет был американским. От позиции вдоль улицы на протяжении 30–50 м видим гильзы от пулемета, вмерзшие в лед. Судя по всему, кто-то из боевиков пытался отойти с уничтоженной позиции, отстреливаясь.

Здесь же здание, использовавшееся как расположение боевиков, но разрушенное точным ударом артиллерии. Попадание пришлось почти в центр крыши. Внутри всё выгорело, от тлеющих углей до сих пор поднимается дымок.

— Мы столкнулись с действительно серьезным противником и серьезным сопротивлением украинских националистов. Но могу сказать одно: мы, несмотря на весь их профессионализм, превосходим их по всем статьям. Город — это наша стихия, и с нами тягаться здесь бесполезно! — продолжает свой рассказ боец ЧВК.

Практически все «музыканты» говорят, что в ближнем городском бою они сильнее противника, их преимущество в полной мере реализуется, когда удается «порвать дистанцию». Но для этого требуется грамотная тактика, координация отрядов между собой, с артиллерией и авиацией.

— Артиллерия отрабатывает огневые точки, и пока украинские боевики не успевают поднять голову, мы производим штурм дома. Сразу бросаемся в бой, они не успевают понять, что происходит. В такие моменты мы быстрее, мы резче, мы более подготовлены, — объясняет наш собеседник успех штурмовых групп «Вагнера».

Мирный щит

В Соледаре украинские боевики в очередной раз пытались использовать жилую застройку для создания линии обороны, прикрытой мирными жителями и инфраструктурой. Но превратить город в инженерном смысле в единый укрепленный район ВФУ не успели. Все восемь лет, которые длилось перемирие после подписания Минских соглашений, Соледар считался для украинских формирований тыловым населенным пунктом. С началом СВО они пытались выстроить здесь укрепрайон, но не успели.

На одном из краев жилой застройки, например, видны ходы сообщения и окопы, проложенные прямо по газонам у жилых домов, и пара сделанных в спешке противотанковых ежей. Задумка украинских командиров видна, но, к счастью, они не успели реализовать ее в полной мере. Один из недоделанных и брошенных украинских окопов мирные жители использовали, чтобы похоронить соседей, не имея возможности копать мерзлую землю. В конце хода сообщения два небольших самодельных креста, которые не сразу и заметишь.

Встречаются и подготовленные огневые точки. Одну из них видим на объекте критической инфраструктуры города, который украинские боевики также использовали для обороны. В стенах выбиты бойницы для снайперов и пулеметчиков, вдоль бетонного забора — окопы, между зданиями — позиция автоматического гранатомета.

Становится понятно, что бойцы ВФУ и не пытались сохранить город и его жителей, вне зависимости от итога боев. И, конечно, эвакуацией мирного населения никто не занимался. Наоборот, по свидетельствам жителей, украинские военные не давали им эвакуироваться, оставив в роли живого щита. Только после освобождения города штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» смогли оказать помощь жителям и всего за несколько дней провести их эвакуацию в безопасные районы.

— Постарались дать им максимум теплых вещей, одеяла, накормить, напоить... Да, люди ждали нас, и они дождались. И я думаю, те, кто еще ждет нас [на оккупированной территории]… не думаю, а уверен: они дождутся нас и мы придем, — заканчивает один из сотрудников «Вагнера» рассказ о том, что происходило с жителями в кварталах Соледара, пока мы идем через центральные улицы города.

Соль войны

Сейчас бои на улицах города полностью завершены. Но Соледар имеет уникальную систему подземных выработок соли, где действующие шахты смыкаются с закрытыми и даже с подземными санаториями, в которых лечили проблемы с дыханием. Отступая из города, ВФУ взорвали входы в шахты, но, конечно, не все. По дороге мы видим, как штурмовые группы двигаются на зачистку подземных комплексов, где им, возможно, предстоит столкнуться с противником в темноте туннелей на глубине 300 м. На поверхности же бои переместились уже за черту города, слышна работа артиллерии и очереди тяжелых пулеметов.

Среди трофеев всё реже попадаются боеприпасы и оружие советских образцов. И даже они по большей части теперь импортные. Встречаем болгарские патроны для советских пулеметов и выстрелы к подствольным гранатометам. На части из них на корпусе нет маркировок производителя, только небольшой значок на взрывателе. Эти гранаты завозились в страну еще до СВО, когда после череды скандалов с незаконными поставками оружия их выдавали за произведенные непосредственно на Украине.

А вот автоматический гранатомет и несколько коробов гранат к нему — американские. Их поставляли на Украину незадолго до СВО, якобы как часть комплекта патрульных катеров, а не для применения в Донбассе. Вперемешку лежат короба для натовских единых пулеметов. Часть из новых новые, судя по маркировкам — европейского производства. Рядом с ними ящик с картонными упаковками лент времен войны во Вьетнаме. Это уже подарок Киеву от США. Даже 120-мм минометные мины и те прибыли из-за океана.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Астрахань

Судя по всему этому пестрому интернационалу, советские запасы и боеприпасы собственного производства на Украине подходят к концу. Немалую роль в этом сыграли успешные российские удары по складам и инфраструктуре ВПК.

Освобождение Соледара и дальнейшее продвижение штурмовиков ЧВК «Вагнер» значительно осложняют положение артемовской группировки противника , миф о непобедимости которой украинские политики и пропагандисты создавали несколько месяцев. Западные поставщики оружия требовали если не побед, то хотя бы отсутствия поражений.