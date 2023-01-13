Система сдержки: ВС России активизировали бои под Кременной

Вооруженные силы России 12 января вели активные наступательные действия на краснолиманском направлении. В этом стратегически важном районе им удалось перехватить инициативу после прибытия подкреплений, отмечают эксперты. События на этом участке фронта остаются в тени боев за Соледар и Артемовск, но не менее важны — успехи ВС РФ здесь ломают планы ВФУ по захвату Кременной и дальнейшему наступлению на Северодонецк, Рубежное и Лисичанск , уверены эксперты. Кроме того, они оттягивают украинские силы и не дают перебросить подкрепления под Артемовск. Также в этот день замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) СВО Олег Салюков проверил в Белоруссии боеготовность российских подразделений, входящих в совместную группировку Союзного государства.

Перехватили инициативу

Российские войска активизировали свои действия на северо-западе Луганской Народной Республики, рассказали в Минобороны РФ 12 января.

— На краснолиманском направлении в результате активных действий российских подразделений в сочетании с комплексным огневым поражением формирований ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новолюбовка, Невское ЛНР, Серебрянка и Григоровка ДНР за сутки уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На купянском направлении уничтожены пять диверсионно-разведывательных групп противника. Потери украинских формирований за сутки составили более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Система сдержки Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Краснолиманское и купянское направления остаются в тени боев за Соледар и Артемовск, но являются не менее важными , рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Украинское командование давно поставило перед своими войсками задачу захвата Кременной, — рассказал эксперт. — Это ключевой город на подступах к знаменитому треугольнику из Северодонецка, Рубежного и Лисичанска, ожесточенные бои за который продолжались все прошлые весну и лето. Осеннее украинское наступление было остановлено на рубеже Кременная – Сватово, и с тех пор несколько месяцев противнику здесь продвинуться не удалось, но он всё еще не оставляет попыток взять под контроль эти ворота в ЛНР.

Эксперт отметил, что постепенное прибытие в зону боевых действий мобилизованных позволило переломить ситуацию , и теперь уже инициатива на стороне российских войск.

— В некоторых местах им удалось оттеснить ВФУ, — рассказал он. — Боевые действия под Кременной оттягивают украинские силы и не дают перебросить подкрепления под Артемовск , где сейчас продолжаются решающие бои.

Белорусский визит

Главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков посетил Белоруссию, сообщили в Минобороны РФ 12 января. На одном из полигонов он заслушал доклады командиров воинских частей о проведении боевого слаживания в составе региональной группировки войск. А также проверил условия размещения российских подразделений и пообщался с военнослужащими.

Олег Салюков лично убедился в качестве подготовки личного состава и оценил их готовность выполнить задачи в интересах обеспечения безопасности Союзного государства.

Система сдержки Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков во время посещения полигона, Белоруссия Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

В Минобороны РФ сообщили, что сейчас российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают проходить курс интенсивной боевой подготовки на белорусских полигонах. Причем занятия проводятся как в дневное, так и в ночное время. Солдаты и офицеры совершенствуют навыки стрельбы из штатного оружия, вождения боевых машин, тактической медицины и другие.

Олег Салюков сейчас занимает две важные должности — главкома Сухопутных войск и заместителя командующего Объединенной группировкой войск (сил), напомнил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Западные границы Союзного государства трудно назвать спокойными — особенно с Украиной, — также отметил он. — Подконтрольные Киеву формирования минируют границы и строят укрепления, БПЛА залетают на территорию Белоруссии, а совсем недавно в небе республики была сбита ракета. Польша объявила о формировании новой дивизии на границах с Белоруссией. В таких условиях проверка боеготовности наших войск, входящих в совместную группировку, необходима. Тем более что в Белоруссии готовятся маневры, на которые прилетит наша авиация.

Эксперт обратил внимание на то, что после Соледара в украинском руководстве царит нервная обстановка.

— Сейчас они судорожно пытаются понять, что мы будем делать дальше, — отметил он. — Но в этом деле пусть им помогают другие — советчиков и смотрящих у Киева хватает.

Американский «Паладин»

В зоне СВО 12 января бои шли на всех стратегических направлениях, сообщили в российском военном ведомстве.

На донецком продолжились успешные наступательные действия российских войск. В результате авиационных ударов и огня артиллерии потери противника составили до 70 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На южно-донецком направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих , две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два склада боеприпасов ВФУ, 76 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 123 района сосредоточения войск.

Система сдержки Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены три украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», две артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» производства США, две самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Никаноровка в ДНР.

Российская ПВО за сутки сбила пять беспилотников и три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Молочанск и Чистополье Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 372 самолета, 200 вертолетов, 2873 беспилотных летательных аппарата, 400 зенитных ракетных комплексов, 7486 танков и других боевых бронированных машин, 979 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8019 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Найти и уничтожить

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Ефрейтор Кирилл Бубеев обнаружил хорошо замаскированные позиции украинских боевиков. Завязался бой, в ходе которого Кирилл уничтожил трех националистов. Действуя смело и решительно, ефрейтор наносил огневое поражение врагу, не давая ему вести прицельный огонь. Также Кирилл, выявив огневые точки, корректировал огонь артиллерийской батареи по позициям противника. Благодаря его профессиональным и смелым действиям удалось уничтожить более 10 боевиков.

Система сдержки Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Расчет радиорелейной станции прапорщика Марата Касумова обеспечивал связью батальонную тактическую группу, когда украинские силы атаковали позиции.

Марат обнаружил бронетехнику и группу боевиков, которые двигались в направлении наших подразделений. Он тут же передал командованию точные координаты противника, после чего корректировал огонь артиллерии, выявляя огневые точки, и фиксировал уничтожение личного состава и вражеской бронетехники.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям Марата Касумова, наступление украинских сил провалилось, отметили в военном ведомстве.