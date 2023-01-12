Российские войска продолжают наступление на донецком направлении. Тяжелые бои развернулись по всей линии фронта в Донбассе. Одна из самых горячих точек на карте — поселок Марьинка на юго-западных окраинах Донецка. Его освобождение — важнейшая задача для обеспечения безопасности столицы ДНР. Понимают это и украинские вооруженные формирования. Поэтому боевики ВФУ не сдаются без боя и сопротивляются до последнего. Корреспондент «Известий» побывал на позициях российских сил в Марьинке, узнал, как идет наступление, увидел работу гаубиц «Гиацинт» и выполнение боевых задач мобилизованными.

Безжалостный огонь

— Поддерживаем огнем наступающую пехоту, обрабатываем опорные пункты противника, работаем по вновь выявленным целям,— рассказывает офицер-артиллерист с позывным Прибой.

В леспопосадке, куда мы приехали, развернуты 152-миллиметровые орудия «Гиацинт Б», самые мощные и дальнобойные в своем калибре из стоящих на вооружении российской армии. Они могут на равных вести бой с западными артиллерийскими системами, поставляемыми ВФУ . С Прибоем мы общаемся у орудия, которое он и другие военные называют Катюшей. Традиция времен Великой Отечественной войны давать вооружению личные имена или подписывать позывные командиров всё шире распространяется в войсках.

По замерзшим колеям узкой грунтовой дороги, прикрываясь от противника посадками, ползут грузовики, подвозящие боеприпасы и сменяющие расчеты. Погода установилась морозная, а влажный воздух и степной ветер пробирают даже через самую теплую форму, поэтому артиллеристам необходимо сменяться на своих замаскированных позициях. В полевых укрытиях в такую погоду наладить полноценный отдых тяжело.

— Работы много, наступление идет активно, — продолжает вводить в обстановку собравшихся корреспондентов Прибой.

Он в армии уже давно, служит с 2017 года. А вот среди расчетов много мобилизованных из свежего пополнения. Они работают под руководством штатных командиров, находившихся на фронте с первых дней. Таким образом, адаптация и обучение проходят намного легче.

— Работа относительно сложная, каждый номер расчета, каждый человек должен понимать, для чего он здесь и какие действия он выполняет. Мобилизованные работают хорошо, быстро обучаются, способные ребята, — характеризует пополнение Прибой.

Марьинка — крупный поселок городского типа, который примыкает к Перовскому району Донецка. Собственно, чтобы попасть сюда из Донецка, надо всего лишь пройти пешком пару минут. За последние годы украинские войска не просто укрепились в Марьинке, откуда постоянно угрожали окраинам Донецка, а превратили ее в единую сеть укреплений по сирийскому образцу. Укрепленные огневые точки в домах, опорные пункты, глубокие ходы сообщения — Марьинка представляет собой единый оборонительный комплекс. По оценкам военнослужащих, такой подготовленной системы укреплений противник больше не имеет ни в одном из городов.

Стратегического значения

Важность Марьинки для ВФУ сложно переоценить. Это плацдарм для постоянных атак на столицу ДНР. Кроме того, этот узел обороны прикрывает направление на Курахово и Угледар от удара с фланга. Потеря поселка создаст угрозу и для Красногоровки. Через последний населенный пункт проходит снабжение авдеевского гарнизона противника.

Бои за Марьинку начались еще до окончания освобождения Мариуполя, уже в двадцатых числах марта войска смогли зайти в частный сектор поселка. Но всё это время бои приходится вести буквально за каждый дом и каждую улицу. Вперед идут профессиональные части, а мобилизованные заходят за ними в отбитые у противника опорные пункты и закрепляются там. Противник несет значительные потери, но бросает новые и новые силы на удержание Марьинки.

С учетом укреплений важнейшую роль в боях за Марьинку играет артиллерия , штурмы таких позиций невозможны без мощной огневой поддержки.

— «Гиацинт Б» — орудие хотя и не новое, но обладает дальностью стрельбы, позволяющей отрабатывать по целям на дальних дистанциях, в этом не уступает натовским образцам, — рассказывает Прибой.

Сегодня работа проходит по плановым целям, заранее поданным на запросы огневого поражения. Поэтому по готовности можно приступать к выполнению задачи. Мороз отражается не только на людях, но и на технике. Поэтому первые два выстрела «прогревка», тяжелые снаряды и гильзы заряжают вручную. А с третьего уже пользуются автоматом заряжания.

После поражения цели расчеты быстро уходят в укрытия, а журналисты грузятся в кузов грузовика. Ни легковые машины, ни джипы просто не проедут через глубокие колеи. С разных концов длинной посадки слышим залпы других орудий, огневое воздействие не прекращается ни на минуту.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Небольшая пауза в стрельбе возникает только вместе с характерным звуком летящих на предельно малой высоте штурмовиков. Из-под брезента в кузове видно только тени СУ-25, промелькнувшие в сторону противника. И снова возобновляется артиллерийская канонада.