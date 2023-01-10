Раскатали гаубицу: наша армия стала эффективнее подавлять артиллерию ВФУ

Российские войска продолжают вести эффективную контрбатарейную борьбу в зоне СВО. 9 января были уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две САУ «Акация», гаубица Д-30, а также артсистема М777 и две американские РЛС контрбатарейной борьбы. Эксперты отмечают, что наша армия заметно улучшила эффективность борьбы с батареями противника по сравнению с начальным периодом СВО. Российские зенитные средства 9 января уничтожили два украинских ударных самолета и один вертолет. В этот день ВС РФ также продолжили наступление на донецком направлении.

Польский Krab

В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Шевченко в ДНР были уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. А в районе населенного пункта Ивановка ЛНР на огневой позиции ликвидирована американская же артиллерийская система М777, сообщили в российском военном ведомстве 9 января.

— В районах населенных пунктов Звановка, Серебрянка ДНР, а также Новоданиловка и Степное Запорожской области на огневых позициях уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, две украинские самоходные гаубицы «Акация», а также гаубица Д-30, — рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Опытным путем_1 Самоходная артиллерийская установка Krab польского производства в составе подразделения ВСУ Фото: commons.wikimedia.org

Также 9 января оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 89 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.

В районах населенных пунктов Новомихайловка в ДНР и Лозовая в Харьковской области уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВФУ.

Конфликты последних лет показали, что артиллерия играет одну из важнейших ролей на поле боя, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Опытным путем_2 Радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 Фото: army.mil

— Сейчас ствольная артиллерия и РСЗО являются основными видами вооружения, которые уничтожают живую силу, укрепрайоны, склады, штабы, пункты связи противника, — считает эксперт. — Например, в Сирии артиллерия поразила 40% целей, в Нагоном Карабахе эта цифра выше — 60–70%. От контрбатарейной борьбы зависит очень много. Заставить замолчать артиллерию противника — это возможность не только сократить свои потери и эффективно обороняться, но и вести наступательные действия.

Эксперт отметил, что ВФУ трудно восполнять уничтоженные орудия и РСЗО.

— Сейчас у них много западных систем вооружений, а это значит, что доставка новой техники и ее ремонт сильно зависят от длинного логистического плеча, — напомнил он. — Быстро такие потери противник не восполнит.

Немаловажно и то, что уничтоженные орудия и РСЗО не могут вести террористический огонь по мирным городам — это спасает сотни и тысячи жизней.

Опытным путем_3 Украинский расчет гаубицы М777 американского производства Фото: REUTERS

Также, по мнению Алексей Леонкова, российские войска заметно улучшили контрбатарейную борьбу по сравнению с первыми месяцами СВО.

— Здесь есть несколько составляющих, — отметил он. — Во-первых, увеличилось количество контрбатарейных станций. Во-вторых, их расчеты приобрели опыт. Но самое главное, была налажена прямая связь между нашими РЛС, артиллерийскими и другими подразделениями, которые ведут огонь по противнику. Это позволило быстро засекать и тут же наносить удары по вражеским батареям.

Минус Су-25 и МиГ-29

В Минобороны 9 января рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

На купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР, — сообщил Конашенков.

Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери ВФУ на данном направлении составили более 50 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Опытным путем_4 Работа расчета зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» ВС РФ во время специальной военной операции России на Украине Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три пикапа.

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. Наносится комплексное огневое поражение противнику по всему участку линии боевого соприкосновения. Потери украинских формирований за сутки составили более 80 военнослужащих, три боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля.

На южно-донецком направлении поражались скопления живой силы и техники в районе населенного пункта Новомихайловка в ДНР. Кроме того, уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ. За сутки ликвидировано более 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Опытным путем_5 Обломки сбитого украинского штурмовика Су-25 Фото: РИА Новости

Армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 126 районов сосредоточения войск. Авиация ВКС России сбила самолеты Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка в ДНР. Кроме того, в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Российская ПВО за сутки сбила восемь беспилотников, 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Зугрэс, Докучаевск в ДНР и Переможное Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 367 самолетов, 200 вертолетов, 2856 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7460 танков и других боевых бронированных машин, 972 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3793 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7978 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Бои на переправе

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод гвардии лейтенанта Александра Баранова наводил паромную переправу для переброски наших войск на другой берег, когда украинские формирования открыли огонь.

Несмотря на обстрел, работы были закончены, после чего подразделение под командованием Александра отразило несколько атак пехоты противника. Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта, а также слаженности и самоотверженности его подчиненных была обеспечена переправа наших войск.

Опытным путем_6 Боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» в зоне проведения спецоперации на Украине Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, Александр Баранов награжден орденом Мужества, — рассказали в Минобороны РФ.

Сержант Алексей Белокрылов не раз оказывал неотложную помощь нашим военнослужащим при массированных обстрелах. Во время авианалета, который сопровождался сильным артогнем, Алексей лично вынес с поля боя в безопасное место семь раненых сослуживцев, не способных самостоятельно передвигаться. И тем самым сохранил их жизни.

Стойкость и профессионализм Алексея Белокрылова позволили обеспечить выполнение боевой задачи по обороне населенного пункта, рассказали в военном ведомстве.