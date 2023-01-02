Армия уклонения: как на Украине спасаются от новой мобилизации

На Украине мужчинам снова стали раздавать повестки. Военкомы выслеживают их в самых неожиданных местах: в транспорте, на рынках, в барах и ресторанах. При этом легально мужчины выехать из страны не могут. В результате одни платят взятки за поддельные документы, другие переходят границу в горах и преодолевают вплавь ледяные реки. Подробности — в материале «Известий».

Что известно о новом призыве

Официально новую волну мобилизации на Украине не объявляли. Главком ВСУ Валерий Залужный в начале декабря говорил, что людей достаточно, «еще сотни тысяч не нужны». По его словам, для успехов на поле боя украинской армии требуются не новые солдаты, а дополнительная техника. «Мне нужны ресурсы — 300 танков, 600–700 БМП, 500 гаубиц. Я получаю меньше, чем нужно», — жаловался он американским журналистам.

Неофициально СМИ сообщали, что офис президента поставил задачу дополнительно набрать 50 тыс. человек. В соцсетях к концу декабря стали появляться видео облав в украинских городах. Так, в Харькове военный патруль нагрянул в бар, когда там отмечался новогодний корпоратив. В Черновцах военные обосновались на городском рынке. «Целый день ходят по рядам, выдают повестки. Ну как выдают, просто вылавливают пацанов и тащат в свою машину. Уже 40 человек отловили. Рынок пустой, потому что люди боятся приезжать», — говорит женщина, снявшая видео.

Армия уклонения 1 Фото: Соцсети

Облавы также проходили на рынках Харькова и Днепра. В Одессе мужчин останавливали на автобусной остановке. «Приезжаешь попить кофеечка, а тут тебя уже ждут», — иронизирует автомобилист, снявший видео. В Черкассах повестку получил инвалид третьей группы. «Объяснял патрулю, что я невоеннообязанный, но меня силой отвезли в военкомат. Там я показал документы об инвалидности. По закону меня не могут мобилизовать, но военкому на всё наплевать», — говорит мужчина.

Ситуацию прокомментировал начальник управления персонала сухопутных войск Украины Роман Горбач. По его словам, повестки в общественных местах раздают из-за того, что дома мужчины не открывают двери военкомам . «Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей», — сказал он. Кроме того, мужчины переезжают, меняют место жительства. «Если бы военнообязанные сами подавали обновленные данные, никто бы на улицах их не ловил», — объяснил Горбач .

Где прячутся украинские мужчины

Новая волна призыва привела к тому, что украинские мужчины снова потянулись за границу. По закону они этого сделать не могут. После начала российской военной операции в стране ввели военное положение, которое предполагает в том числе ограничение свободы передвижения. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в связи с этим запрещен выезд с Украины.

Поэтому мужчины переходят границу нелегально. Один из способов — обратиться к коммерсантам, которые наладили каналы бегства из страны. В этом варианте призывники платят $5–10 тыс. За эти деньги мужчинам оформляют документы, помогающие выехать. Это удостоверения об отсрочке от призыва или медицинские бумаги, освобождающие от военной службы. Иногда организаторы нелегальных каналов также просто дают взятки знакомым пограничникам.

Понятно, что такие каналы сложно наладить без связей в госорганах и среди пограничников. Поэтому силовики часто ловят на этом бизнесе чиновников и депутатов. Так, в Чернигове в конце декабря разоблачили депутата горсовета. По данным СБУ, призывники платили за бегство из страны $5 тыс. Уклонистов записывали в ряды местной благотворительной организации, а потом отправляли данные в специальную электронную систему «Шлях». Интересно при этом, что депутат горсовета «работал» дистанционно — после 24 февраля он не появлялся на Украине.

Похожая схема действовала в Киевской области. Там женщина пользовалась связями в одной из районных администраций. Также выписывала удостоверения сотрудников благотворительных организаций и вносила данные в электронную систему. За свои услуги брала $4–6 тыс., стоимость зависела от срочности выезда. Благодаря этой схеме разрешения на выезд получили около 100 человек.

Другой способ — попытаться обойти посты пограничников самостоятельно. Это дешевле, но опаснее. Так, в конце декабря трагедией закончилась попытка побега шестерых мужчин в Румынию. Они нелегально перешли границу в районе гор Марамуреша на высоте 1,8 тыс. м. Были обуты в резиновые сапоги, не имели горного снаряжения и запасов еды, из-за метели заблудились. Когда румынские власти узнали о беглецах, начали поиски. В воздух подняли два вертолета, оснащенных тепловизионными камерами. В итоге мужчин нашли, но двоих обнаружили мертвыми.

Еще одна опасность — попасться украинским пограничникам, на родине уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы. В декабре в Закарпатье пограничники задержали жителей Одесской области, которые хотели переплыть в Румынию через ледяную реку Тису. Мужчины планировали обмотаться пищевой пленкой, чтобы не замерзнуть, а к телу собирались приклеить детские надувные круги. Еще двух мужчин также задержали на берегу Тисы. Оба успели одеться в водолазные костюмы, личные вещи и сменную одежду примотали к телу скотчем.

Что говорят эксперты

Специалисты связывают облавы на мужчин с большими числом погибших в рядах ВСУ. «Украинская армия несет огромные потери, поэтому киевский режим выгребает всё, что у него есть. При этом не стоит думать, что человеческий ресурс ВСУ закончится в ближайшее время. Мы не знаем точную численность населения Украины сейчас, но она явно больше 30 млн человек. А значит, несколько сотен тысяч человек ВСУ еще могут призвать. В крайнем случае наберут женщин и подростков, привлекут еще больше наемников », — говорит «Известиям» политолог Дмитрий Родионов.

Армия уклонения 3 Фото: Соцсети