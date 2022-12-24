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Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство

За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения
Фото: REUTERS/Leah Millis
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Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины. В частности, за дезертирство грозит до 12 лет лишения свободы. Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал нормативный акт, заявив, что бегство солдат приводит к потерям позиций, которые потом приходится восстанавливать «очень дорогой ценой». «Известия» разбирались в том, почему борьбой с дезертирами на Украине занялись именно сейчас.

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Закон лоббирует Генштаб ВСУ

Верховная рада Украины одобрила законопроект об усилении ответственности за ряд нарушений воинской дисциплины. Так, за невыполнение приказа командования предусматривается от трех до семи лет лишения свободы, за самовольное оставление места службы или поля боя — от пяти до 10 лет, за дезертирство — от пяти до 12 лет. Осужденные за эти преступления также не смогут рассчитывать на условный срок и досрочное освобождение.

В ходе обсуждения законопроекта в Верховной раде выступил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала. По его словам, в зоне боевых действий отмечены случаи неповиновения, отлучек из частей без разрешения начальства, пьянства и наркомании. «Всё это негативно влияет на дисциплину, подрывает боевую готовность, ставит под угрозу жизнь других военнослужащих, а иногда приводит к потере позиций», — сказал Шаптала. После этого депутаты приняли законопроект и отправили на подпись Владимиру Зеленскому.

Очень быстро выяснилось, что у инициативы сильная оппозиция. На сайте президента Украины появилась петиция с просьбой наложить вето на закон. За сутки обращение набрало 30 тыс. голосов, тогда как для рассмотрения необходимо 25 тыс. По мнению авторов петиции, в случае принятия закона «командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных практически за любую критику».

Впали в бегство
ВСУ
Фото: REUTERS/Yevhen Titov
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В Сети появилось множество видеороликов с комментариями украинских военнослужащих. Капитан ВСУ Андрей Шульга заявил, что командиры «кидают людей как мясо». «Без лопат, без кирок в чистое поле. Как нам не отходить? И мы не бежим с позиций, а откатываемся. Или просто сидим, а нас бомбят всеми калибрами из артиллерии, минометов, танков», — сказал он.

Военнослужащий Владимир Регеша пожаловался, что украинские командиры посылают мобилизованных на верную смерть, потому что «мобиков им не жалко». Один из солдат ВСУ назвал депутатов сидящим в глубоком тылу заградотрядом из 450 человек.

В результате за закон пришлось вступиться главкому ВСУ Валерию Залужному. По его словам, армия держится на дисциплине, но пробелы в законодательстве ее не обеспечивают. Он признал существование недочетов, «приводящих к самовольному оставлению позиций», но заверил, что занимается их устранением.

Проблемы с дисциплиной начались весной

Точных данных о количестве нарушителей в украинской армии нет, но в соцсетях регулярно появляются видеообращения военных. Как правило, они обвиняют командование в том, что остались без артподдержки и вооружения. Интересно, что в первые месяцы российской военной операции ролики чаще записывали отдельные военнослужащие. В мае–июле, когда шли тяжелые бои за Лисичанск и Северодонецк, известность получили групповые жалобы.

Впали в бегство
всу
Фото: REUTERS/Leah Millis

Так, в мае выполнять приказы отказался взвод 115-й бригады теробороны ВСУ. По словам военных, их бросили в бой без тяжелой техники, боеприпасов, воды и пищи. В качестве доказательства солдаты показали пулеметы Дегтярева и Максима, с которыми их отправили воевать против танков и артиллерии.

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Похожие обращения записывали военнослужащие 46-го отдельного батальона ВСУ, подразделения 58-й бригады ВСУ, двух батальонов 79-й бригады ВСУ. «Нас тупо кинули на мясо. Мы приняли бой с автоматами против брони, и те, кто сейчас жив, вышли живыми из «котла». Остальные 70% наших ребят лежат в лесу трупами. <...> Мы не можем воевать там, где офицеры бросают раненых и уезжают на машинах», — говорилось в послании.

После этого на несколько месяцев наступило затишье, но ближе к концу года военные вновь стали обращаться с коллективными жалобами. «Личный состав ночует в поле. Нас не обеспечили теплыми вещами, карематами, спальниками, дневными сухпайками. Продовольствия нет, блиндажей нет, для проживания личного состава ничего нет», — сообщили военнослужащие 173-го батальона теробороны.

Недовольных вээсушников также переодически наказывают. Некоторые целыми подразделениями оказываются в заключении. Так, 30 бойцов 115-й бригады теробороны ВСУ после нежелания выполнять приказ отправились в СИЗО Бахмута. С другими поступают без лишних формальностей.

Впали в бегство
всу
Фото: REUTERS/Yevhen Titov

В июле широкую известность получил рапорт командира батальона «Карпатская сечь» Олега Куцина о расстреле им солдата за невыполнение приказа. Позже появились свидетельства расправ над сослуживцами в 20-м батальоне и 110-й бригаде теробороны. Наконец, в начале декабря квадрокоптер ДНР снял, как четверо украинских военных повели на расстрел троих солдат.

Украинские политики не первый раз обсуждают ужесточение наказания за дисциплинарные проступки. В мае группа депутатов Верховной рады внесла законопроект, который разрешал офицерам расстреливать солдат, отказавшихся выполнять приказы или самовольно оставивших позиции. После разразившегося скандала авторы отозвали документ.

Запад ждет от ВСУ постоянных успехов

Эксперты считают, что ужесточение наказаний свидетельствует о серьезных проблемах украинской армии.

— Видимо, военные не горят желанием участвовать в боевых действиях. И таким образом командование пытается их стимулировать. Но не думаю, что ситуация улучшится, наоборот, морально-психологическое стояние бойцов ВСУ может деградировать еще больше, — говорит «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Впали в бегство
всу
Фото: REUTERS/Leah Millis

Политолог Андрей Суздальцев отмечает, что украинская армия испытывает дефицит человеческих ресурсов.

— Запад поставляет много оружия и ждет от ВСУ успехов. Украинской армии надо постоянно наступать, чтобы потоки помощи не иссякали. Но пока ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу ВСУ. Сначала установилось шаткое равновесие, а сейчас российские силы шаг за шагом продвигаются в районе Бахмута. Всё это чревато для Киева проблемами как на поле боя, так и в отношениях с западными спонсорами, — резюмировал собеседник.

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