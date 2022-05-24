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В Раде предложили разрешить украинским военным убивать дезертиров

В Верховную раду внесли законопроект с предложением разрешить украинским военным убивать дезертиров
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Фото: Global Look Press/Vincenzo Circosta/Keystone Press Agency
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Украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Законопроект, предусматривающий такие меры, внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

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Так, изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

На данный момент в законопроекте указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему»

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Проектом же предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Ранее, 20 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сдачу в плен командира националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского. Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие. И заявил, что сутью их «идеологии» является то, что они сначала бранят и оплевывают своих же единомышленников, а после как ни в чем не бывало следуют их же примеру.

В тот же день из документов стало известно, что с начала российской специальной военной операции по защите Донбасса украинские военные дезертируют на южном направлении. В списках указаны имена более 40 украинских военнослужащих. Их передали СМИ сотрудники силовых ведомств.

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей. Это следовало из документов украинской стороны.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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