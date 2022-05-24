В Раде предложили разрешить украинским военным убивать дезертиров

Украинским офицерам могут разрешить убивать солдат, самовольно покинувших позиции или отказавшихся выполнять приказ. Законопроект, предусматривающий такие меры, внесла депутат Верховной рады, член партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Марьяна Безуглая.

Так, изменения предлагается внести в статут внутренней службы вооруженных сил Украины об обеспечении возможности прекращения криминальных правонарушений в условиях особого периода.

На данный момент в законопроекте указано, что «в боевой обстановке командир (начальник) может применить оружие или отдать подчиненным приказ о его применении, если иным способом невозможно прекратить криминальное правонарушение, при этом не причиняя смерти военнослужащему»

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Проектом же предлагается исключить из документа последнюю часть фразы – «при этом не причиняя смерти военнослужащему».

Ранее, 20 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сдачу в плен командира националистической группировки «Азов» Дениса Прокопенко и командира бригады морпехов ВСУ Сергея Волынского. Он пристыдил их за то, что совсем недавно они критиковали и называли дезертирами других украинских военных, сложивших оружие. И заявил, что сутью их «идеологии» является то, что они сначала бранят и оплевывают своих же единомышленников, а после как ни в чем не бывало следуют их же примеру.

В тот же день из документов стало известно, что с начала российской специальной военной операции по защите Донбасса украинские военные дезертируют на южном направлении. В списках указаны имена более 40 украинских военнослужащих. Их передали СМИ сотрудники силовых ведомств.

23 апреля в Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 29 марта более 860 военнослужащих Национальной гвардии Украины отказались выполнять приказы своего командования и дезертировали из частей. Это следовало из документов украинской стороны.

В середине февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об ухудшении обстановки в регионах по причине участившихся обстрелов со стороны украинских войск. В связи с этим 21 февраля президент России Владимир Путин, отметив критический характер ситуации в ДНР и ЛНР, подписал указы о признании независимости республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

24 февраля российский лидер объявил о начале специальной военной операции по защите населения Донбасса. Тогда представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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