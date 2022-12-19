Главком ВСУ признал проблему дезертирства среди украинских военных

Среди украинских военных наблюдается массовое дезертирство. Усиление ответственности военнослужащих за самовольное оставление части — необходимая мера. Об этом заявил 19 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают его соблюдение, а «отказники» могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», — написал он в своем Telegram-канале.

Залужный добавил, что зачастую утраченные позиции ВСУ «приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой». Чтобы искоренить подобные проблемы, уточнил он, нужно «принимать скорые действенные решения», сказал главнокомандующий ВСУ.

Он заявил, что солидарен с позицией Верховной рады относительно необходимости усилить ответственность украинских военных за дезертирство.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что украинцы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций.

До этого, 13 октября, офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко рассказал, что украинские военные дезертируют из Артемовска, оставляя свои позиции. Он отметил, что основными причинами дезертирства стали низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.

Еще 11 августа официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что зафиксированы случаи, когда украинские националисты массово дезертируют и оставляют занятые позиции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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